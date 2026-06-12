¡De Limón a brillar en la inauguración del Mundial 2026! La mujer que llevó a Costa Rica a la fiesta grande del fútbol vive un sueño

Más de 80.000 personas en el Estadio Azteca y todo un mundo con los ojos puestos en ese icónico recinto de México. Desde Costa Rica todos creían ser espectadores ausentes de la gran fiesta del Mundial 2026, pero una tica plantó bandera cuando su voz fue oída por todos los espectadores.

La locutora Rose Davis, oriunda de Limón, fue la animadora oficial del estadio donde ayer, 11 de junio, inició la gran cita mundialista. Su día empezó a las 2 de la madrugada y terminó con las emociones al tope, como ella misma confesó en un emotivo mensaje.

En sus redes sociales, Davis compartió la alegría que la llena al haber sido parte de la inauguración del Mundial. Una alegría que, por cierto, sigue más que viva, pues seguirá trabajando en todos los partidos que se jueguen en el Azteca (ahora Estadio Banorte).

“Sumarle el enorme honor de formar parte de una ceremonia inaugural histórica y del evento más grande del mundo; vivir un partido vibrante hoy y conectar con los fans de México, Sudáfrica y de distintos países visitantes que no hicieron más que demostrarnos su energía y tratarme con mucho cariño y respeto (no se imaginan cuánto)”, escribió.

Rose, quien ya ha trabajado para otros eventos de la FIFA como la Copa Oro, vive un sueño al ver cómo su carrera la lleva a lugares tan importantes y, precisamente por eso, no deja de celebrar lo logrado.

“¡Es más que un sueño! Y no quiero minimizarlo. Es un privilegio inmenso, una responsabilidad enorme y uno de esos momentos que tomo con los pies en la tierra, pero dimensionando su magnitud. Con los sueños bien bien altos, porque solo así trazamos el mapa para ir por ellos. Hoy yo cumplí un anhelo gigante, siendo parte de un equipo supertalentoso y muchas personas detrás”, afirmó.

“Estoy segura de que, al contarles todo esto, el camino que se ha recorrido para llegar invitará a otros a soñar también (y trabajar por sus objetivos) y con eso ya habré cumplido parte de mi propósito”, concluyó su mensaje.