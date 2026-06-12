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¡De Limón a brillar en la inauguración del Mundial 2026! La mujer que llevó a Costa Rica a la fiesta grande del fútbol vive un sueño

La reconocida locutora, de 41 años, fue la animadora oficial de la FIFA en la gran y esperada apertura de la Copa del Mundo

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Por Juan Pablo Sanabria
Rose Davis
La costarricense Rose Davis es la animadora oficial del Estadio Azteca para el Mundial 2026. (Instagram)







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Mundial 2026Rose Davis
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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