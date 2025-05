De Islandia a África: el fotógrafo costarricense que cumple sueños viajando por el mundo

¿Alguna vez se ha preguntado como luce un aventurero?. Si su respuesta es sí, quizá la descripción que apareció en su mente corresponda a un pantalón cargo, botas todoterreno y un sombrero lleno de pines que delatan todos los lugares que ha recorrido. Pero no, no todos son como Indiana Jones, ni tienen un corazón tan salvaje.

Con el lente en mano y los sentidos alerta, Luis Solano busca narrar historias visuales que conecten. (Luis Solano para La Nación.)

En conversación con La Nación, el costarricense Luis Solano Pochet, fotógrafo y Ceo de To The Wonder, relata algunas vivencias que lo llevaron a convertirse en su propia versión de un aventurero, uno con alma sensible y un profundo amor por los animales, una pasión que lo ha llevado a conocer los lugares más recónditos del planeta.

Desde las auroras boreales en Islandia hasta la arena dorada de las sabanas africanas, Solano se acompaña de un grupo de exploradores que comparten su pasión de ir por el mundo inmortalizando momentos. Se trata de un trabajo apasionante, sin duda, aunque el fotógrafo asegura que esto no siempre fue así.

El nacimiento de un sueño

Leones, vacas, ballenas y hasta dinosaurios eran la principal obsesión de Luis durante su infancia; su profunda fascinación por los animales dejó ver que tenía una sensibilidad particular ante el mundo que le rodeaba.

No todos en su entorno lo comprendían y, por este motivo, en ocasiones las Navidades resultaban en decepción: bolas de futbol predominaban debajo del árbol y generaban frustración en un niño que, desde siempre, fue muy claro con sus intereses.

Las ballenas, una de las obsesiones de infancia de Luis Solano, siguen siendo protagonistas en sus travesías marinas. (Luis Solano para La Nación.)

Las revistas de National Geographic que llegaban a su casa quizá alimentaron su ansiedad por recorrer el mundo, un sueño que fue firmemente apoyado por sus padres desde el primer momento.

“Yo siempre era el niño sensible, el artístico, el que pintaba, que dibujaba…”, comentó Luis.

Más adelante, Solano estaba decidido a convertirse en fotógrafo y por esto estudió Diseño Publicitario, carrera que eventualmente le daría las herramientas para convertirse en un exitoso empresario.

Si se pone en retrospectiva, esa decisión de dedicarse al diseño fue fundamental para perseguir su sueño: mercadear, diseñar y fotografiar fueron tres catapultas que le sirvieron para dar el gran salto: crear el proyecto To The Wonder.

La sensibilidad artística es el sello distintivo de cada expedición de To The Wonder. (Luis Solano para La Nación.)

Traducido literalmente, To The Wonder es “Hacia la maravilla”, una frase que, en sus palabras, resume perfectamente lo que quiere hacer sentir a quienes viven las expediciones junto a él. Pero, ¿cómo funciona este proyecto?

En su página web, To the Wonder se describe como “el tour operador fotográfico y academia de fotografía virtual más importante de Centroamérica”, un blog que inició en 2014 mientras Solano aún estaba en su trabajo corporativo.

El proyecto cobró vida gracias a un viaje a Islandia, en el que Solano asegura que sintió la necesidad de compartir esa maravillosa experiencia con más personas.

“(En Islandia) vi mis primeras auroras boreales, un show brutal. Exponerme a un paisaje tan distinto… Yo estaba completamente maravillado de todo lo que había experimentado. Una foto no lo transmite, yo quiero que la gente pueda vivirlo, pueda estar aquí y pueda sentir esa adrenalina del momento” detalló Solano.

Las expediciones de 'To The Wonder' reúnen a viajeros apasionados por la fotografía y la naturaleza. (Luis Solano para La Nación.)

Luego de eso, Luis explicó que surgió la idea de llevar un primer grupo a ese país. Se puso manos a la obra, logró establecer alianzas en Islandia y, en 2016, viajó con su primer grupo.

“A lo largo de los años yo empecé a notar que la ventaja tan grande que tenían estas giras no era esa parte tosca, masculina o salvaje, más bien era mi lado sensible, mi lado conectado con las emociones más “femeninas”. Era la atención a los detalles, la sensibilidad artística, la atención a las emociones de las personas”, continuó.

Desde un punto de vista más romántico, este blog es una extensión de Luis; según el mismo lo explica, es un espacio seguro para vivir su sensibilidad junto a personas que comparten su visión de mundo.

Con una visión innovadora, Luis Solano ha enfrentado retos como la pandemia para mantener vivo su proyecto y su comunidad. (Luis Solano Pochet para La Nación/Luis Solano Pochet para La Nación)

Las expediciones se reservan con un año de anticipación, es decir, Luis vende el futuro, un modelo de negocio que hasta el momento funciona de maravilla.

Sin embargo, dejando de lado el perfil idealizado de dedicarse al turismo, la organización también enfrentó numerosos retos para convertirse en el gigante que es en la actualidad, empezando por la pandemia por la covid-19, que explotó en el 2020.

La pandemia los desafió, pero la pasión los sostuvo

“La pandemia fue algo demasiado duro en muchos aspectos. Tuve que cancelar todo un año de expediciones y sin poder vender hacia el futuro, sin poder definir”, recordó el fotógrafo.

Luis Solano en contacto cercano con un gorila, una experiencia que refleja su respeto y conexión profunda con la fauna salvaje. (Luis Solano para La Nación.)

Los boletos se cambiaron por mascarillas y, en medio del caos generado por la desinformación alrededor del coronavirus, las empresas turísticas sufrieron las consecuencias de una inminente cuarentena, que trajo consigo importantes pérdidas.

Al reservar con tanta anticipación, muchos proveedores no reembolsaban el dinero y otros ofrecían créditos, una opción poco rentable para To The Wonder, dada la incertidumbre sobre cuándo se retomaría la vida normal.

Cada grupo que acompaña a Luis Solano comparte una búsqueda común: explorar el mundo a través de una mirada sensible y artística. (Luis Solano para La Nación.)

“Por dicha,ya para ese punto mi cartera de clientes era muy sólida y me conocían mucho, ya llevaba bastantes años. Entonces muchos clientes fueron muy empáticos y dijeron: ‘¡Ay no, ahí luego vemos qué hacemos!, tranquilo’… Muchos dejaron un crédito a favor, que a futuro usamos”, explicó.

Como una medida para poder hacerle frente a la crisis sanitaria, Solano comenzó a implementar talleres virtuales de fotografía, instauró una plataforma con cursos pregrabados y trabajo incansablemente con hoteles para no tener que recurrir al peor escenario que era cerrar la empresa.

“Mis asesores me decían: ‘Todo el mundo está así, no se ponga esa soga al cuello de tener que reembolsarles a su dinero’, y yo decía: ‘No, no puede ser que ellos se vean afectados’, tenemos que ser una mejor compañía”, añadió.

Cada expedición de Luis Solano y To the Wonder es una oportunidad para explorar nuevos horizontes y conectar con la esencia del mundo natural. (Luis Solano para La Nación.)

Tras la crisis económica llegaron las vacunas y, con ellas, una mayor flexibilidad para viajar al exterior. La empresa aprovechó rápidamente esta oportunidad y retomó las giras internacionales, cumpliendo con todas las medidas y requisitos establecidos.

Así dejaron atrás una de las épocas más complicadas como organización.

Un futuro maravilloso

En tono nostálgico, pensando en lo que viene para su empresa y sus sueños, Luis comentó: “Son 11 años de reinvención constante y aquí seguimos; hay cosas que son mucho más fáciles ahora, que son mucho más sencillas de manejar, pero siempre hay cosas que cuestan y siempre hay retos grandes”.

El vínculo con la vida salvaje, inmortalizado por el lente cuidadoso de Luis Solano. (Luis Solano para La Nación.)

En estos años, To the Wonder suma numerosas expediciones en al menos 20 países del mundo, incluyendo: Noruega, Islandia, Sudáfrica, Namibia, Botswana, Madagascar, Ruanda, India, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, Costa Rica, Brasil, Bolivia y Antártida.

Sin embargo, el fotógrafo reconoce que siente una especial conexión con África: “Hay algo en mí que siempre tiene esa constante atracción. Siento que cuando estoy ahí me siento muy feliz; creo que es mucho por ese niño interno obsesionado con los animales, queriendo ser un fotógrafo”, relató.

Luis Solano Pochet en una de sus expediciones por África, donde asegura sentirse más conectado con su “niño interior”. (Luis Solano para La Nación.)

Actualmente, el fotógrafo es embajador de Sony para Latinoamérica y embajador de la marca país Esencial Costa Rica, títulos que expone con orgullo en su perfil de Instagram, donde su comunidad roza los 75.000 seguidores.

En la actualidad, Solano busca seguir redefiniendo el concepto de aventurero, mientras explora y captura nuevos horizontes a través de su lente.

Ante la pregunta, ¿hay To The Wonder en el futuro? Luis respondió: “Hay diferentes versiones de To the Wonder, diferentes facetas, diferentes caras, nuevos proyectos, y otras formas de abordar el diseño de experiencias, así que sí”, finalizó.