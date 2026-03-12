De galán adolescente a sucesor de Stallone, Noah Centineo será el nuevo Rambo

Una precuela de Rambo llegará al cine con Noah Centineo como protagonista y con Sylvester Stallone en la producción ejecutiva.

Más de cuarenta años después del debut de John Rambo en el cine, la historia del icónico soldado regresará con una nueva película que explorará sus orígenes. El proyecto será una precuela ambientada en la guerra de Vietnam y mostrará los años previos a que el personaje se convirtiera en el veterano que marcó el cine de acción en la década de 1980.

El anuncio lo realizó Sylvester Stallone a través de sus redes sociales. El actor no interpretará nuevamente al personaje, pero participará como productor ejecutivo del filme. Según indicó, el guion de la producción ya está terminado.

Stallone también recordó el impacto que tuvo el personaje durante su carrera. Señaló que Rambo representó resistencia, supervivencia y las cicatrices de la guerra, un papel que marcó su trayectoria y que conectó con el público durante varias décadas.

La nueva película funcionará como precuela de Rambo: First Blood. La historia se ubicará en los años formativos del protagonista dentro del conflicto de Vietnam. El proyecto buscará profundizar en el origen de los traumas y habilidades que definieron al personaje.

El estreno se proyecta para 2027, aunque la producción aún no anunció una fecha oficial.

Noah Centineo interpretará al joven John Rambo

El papel del joven Rambo estará a cargo del actor Noah Centineo, quien asumirá el reto de encarnar la versión temprana del soldado.

La decisión representa un cambio generacional dentro de la franquicia. Stallone se mantendrá detrás de cámaras mientras una nueva figura toma el rol principal.

Centineo, de 29 años, alcanzó notoriedad gracias a comedias románticas juveniles producidas por Netflix. Entre ellas destacan A todos los chicos de los que me enamoré y La cita perfecta.

En redes sociales el actor también mostró una transformación física notable, con un aspecto más musculoso que despertó expectativa entre los seguidores de la saga sobre su preparación para el papel.

Un reparto que ampliará el universo de la saga

El elenco de la película incluirá además a Yao, Jason Tobin, Quincy Isaiah, Jefferson White y Tayme Thapthimthong.

El guion estará a cargo de Rory Haines y Sohrab Noshirvani, quienes participaron en la película Black Adam. La producción ejecutiva contará con Anthony Russo y Joe Russo.

La cinta forma parte de un nuevo impulso para la franquicia y será desarrollada por Millennium Media, con participación de Lionsgate.

Un giro en la carrera de Centineo

Aunque su imagen estuvo ligada durante años a las comedias románticas juveniles, Noah Centineo comenzó a ampliar su carrera hacia proyectos de acción.

El actor participó en la serie The Recruit y también integró el elenco de Black Adam junto a Dwayne Johnson.

Con esta producción, Centineo asume uno de los personajes más emblemáticos del cine de acción, un paso que podría redefinir su trayectoria en Hollywood.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.