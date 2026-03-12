Viva

De galán adolescente a sucesor de Stallone, Noah Centineo será el nuevo Rambo

La nueva película explorará los años de juventud del famoso soldado antes de convertirse en el veterano que marcó el cine de acción

Por La Nación / Argentina / GDA
Una precuela de Rambo llegará al cine con Noah Centineo como protagonista y con Sylvester Stallone en la producción ejecutiva.
Una precuela de Rambo llegará al cine con Noah Centineo como protagonista y con Sylvester Stallone en la producción ejecutiva.







