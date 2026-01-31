Viva

Nueva película de ‘Rambo’ inicia rodaje sin Sylvester Stallone y con un protagonista inesperado

La saga ‘Rambo’ regresa con una nueva película filmada en Tailandia. La historia revela un origen poco conocido del legendario personaje

EscucharEscuchar
Por O Globo / Brasil / GDA
La sexta entrega de la saga se filma en Asia y apuesta por una historia previa al primer filme, con un elenco renovado y un enfoque en el pasado del personaje.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
notas iaSUCRamboSylvester StalloneNoah Centineo
O Globo

O Globo / Brasil / GDA

O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.