Nueva película de ‘Rambo’ inicia rodaje sin Sylvester Stallone y con un protagonista inesperado

La sexta entrega de la saga se filma en Asia y apuesta por una historia previa al primer filme, con un elenco renovado y un enfoque en el pasado del personaje.

El sexto filme de la franquicia Rambo inició su etapa de rodaje en Tailandia. La producción avanza sin la participación de Sylvester Stallone, actor que dio vida al personaje durante casi cuatro décadas.

El nuevo proyecto tiene como protagonista al actor Noah Centineo, conocido por su trayectoria en comedias románticas juveniles, según información divulgada por la revista Variety.

La dirección del largometraje está a cargo del cineasta Jalmari Helander. El filme se titula John Rambo y se desarrolla como una precuela, situada varios años antes de los hechos narrados en la primera entrega de la saga. La historia se centra en los orígenes del protagonista y en sus primeras experiencias como soldado del ejército de Estados Unidos.

Sylvester Stallone, hoy con 79 años, interpretó a John Rambo en cinco películas. La saga inició en 1982 y cerró su participación en Rambo: Last Blood (2019).

El nuevo protagonista, Noah Centineo, tiene 29 años. Su carrera se consolidó en producciones dirigidas al público adolescente. Entre sus trabajos más conocidos figuran To All the Boys I’ve Loved Before (2018) y The Perfect Date (2019).

Película 'A todos los chicos: P.D. Todavía te quiero', protagonizada por Noah Centineo, Lana Condor y Jordan Fisher. Fotografía: Netflix para La Nación (Bettina Strauss/Netflix para La Nación)

En John Rambo, Centineo asume el reto de encarnar una versión joven del icónico personaje de acción. El elenco también incluye a los actores Yao y Jefferson White. La producción no ha anunciado una fecha oficial de estreno hasta el momento.

La primera película de la saga, estrenada en 1982, marcó el inicio de uno de los personajes más reconocidos del cine de acción.

