Daniel Radcliffe mantiene un secreto con su hijo de 3 años: aún no sabe que su padre es la estrella de Harry Potter

Una confusión frente al televisor expuso que el hijo de Daniel Radcliffe desconoce la carrera de su padre, situación que el actor quiere prolongar.

Daniel Radcliffe aseguró que su hijo de 3 años desconoce que su padre es una de las figuras más reconocidas del cine. El actor británico afirmó que desea mantener esa situación durante el mayor tiempo posible para protegerlo de la fama y la exposición pública.

En una entrevista con la revista People, el protagonista de Harry Potter relató una escena reciente que reflejó el desconocimiento del niño sobre su carrera artística.

El episodio ocurrió mientras Radcliffe y su pareja, la actriz Erin Darke, observaban los Juegos Olímpicos de Invierno. En ese momento apareció en televisión un anuncio de la obra de Broadway Every Brilliant Thing, producción en la que participa el actor.

Radcliffe explicó que acababa de salir de la habitación cuando su hijo lo vio en la pantalla. El menor, que nunca había visto trabajos de su padre ni tenía conciencia de su profesión, reaccionó con sorpresa. Primero identificó a su padre en la televisión y luego creyó que había aparecido allí después de abandonar la sala.

El actor señaló que la experiencia dejó en evidencia lo complicado que resulta explicar la actuación a un niño pequeño.

Según contó, profesiones como policía, bombero o médico son más sencillas de describir. Sin embargo, considera más difícil transmitir el concepto de interpretar personajes y contar historias mediante la actuación. Por esa razón, afirmó que prefiere que su hijo siga sin comprender a qué se dedica.

Radcliffe y Erin Darke tuvieron a su hijo en abril de 2023. La pareja se conoció en 2012 durante el rodaje de la película Kill Your Darlings.

Desde el nacimiento del niño, ambos optaron por mantenerlo alejado de los focos mediáticos. Incluso, nunca divulgaron públicamente el nombre del menor.

El actor ya había expresado en entrevistas anteriores su intención de proteger a su hijo de la fama. En una conversación con la revista Newsweek en 2023, indicó que no le gustaría que el niño experimentara la exposición que acompaña a la celebridad.

No obstante, señaló que vería con buenos ojos una eventual relación con la industria cinematográfica. Mencionó que le agradaría que su hijo trabajara en áreas técnicas o creativas detrás de cámaras, como los departamentos de arte.

Radcliffe destacó que los sets de filmación son espacios que considera maravillosos para desarrollarse profesionalmente. Aun así, sostuvo que el componente relacionado con la fama debería evitarse.

Mientras tanto, el actor continúa sobre los escenarios con Every Brilliant Thing, una obra de Broadway basada en la interacción directa con el público.

La producción le valió una nominación al premio Mejor Actor en Obra de Teatro para la edición 2026 de los Tony Awards. La ceremonia se realizará el próximo 7 de junio.

Radcliffe explicó que aceptó el proyecto porque representaba un desafío fuera de su zona de confort. Indicó que cada cierto tiempo busca trabajos que le generen temor o incertidumbre, ya que considera que esas experiencias lo obligan a crecer profesionalmente y evitar la comodidad dentro de su carrera.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.