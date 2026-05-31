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Daniel Radcliffe mantiene un secreto con su hijo de 3 años: aún no sabe que su padre es la estrella de Harry Potter

El protagonista de Harry Potter relató la inesperada reacción de su hijo al verlo en televisión y explicó por qué desea protegerlo de la fama

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Por O Globo / Brasil / GDA
Daniel Radcliffe
Una confusión frente al televisor expuso que el hijo de Daniel Radcliffe desconoce la carrera de su padre, situación que el actor quiere prolongar.







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O Globo

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