Daniel, hermano de Ítalo Marenco, enfrenta una preocupante situación de salud: ‘Tengo mucha incertidumbre’

Daniel Marenco ha desarrollado una amplia carrera en la danza de Costa Rica.

Una vez más, el bailarín costarricense Daniel Marenco, hermano del conocido presentador Ítalo Marenco, provocó alarma entre sus seguidores en redes sociales al confirmar que está atravesando una situación de salud que lo tiene preocupado.

En un video que publicó en TikTok contó que visitó un centro médico para realizarse varios exámenes, entre ellos de tórax, de pulmón, tomografías de cerebro, radiografías y radioterapias.

“Estoy en una situación de salud con mucha incertidumbre de lo que puedan ser los resultados. Esperemos que no sea nada malo y que me queden muchos añitos de jodedera”, manifestó el artista.

La familia Marenco Campos es famosa por su vena artística. (Archivo)

En mayo del 2025, Marenco también causó preocupación al contar que sufrió de abuso psicológico durante una relación amorosa que mantuvo con una mujer.

“Sufrí abuso psicológico, agresión psicológica. No sé qué hacer porque yo soy una persona sola. Llegó a mi vida, me abrí totalmente, abrí mi corazón, mi espíritu y ahora estoy viviendo una situación muy fuerte”, relató en ese momento.

Marenco es parte de una familia de artistas muy reconocida en Costa Rica. Su hermano, además de ser presentador, también es actor y sus papás fueron los actores Álvaro Marenco y Roxana Campos.