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Daniel, hermano de Ítalo Marenco, enfrenta una preocupante situación de salud: ‘Tengo mucha incertidumbre’

El artista narró en redes sociales que se realizó varios exámenes para atender su estado

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Por Jessica Rojas Ch.
Daniel Marenco Ítalo Marenco
Daniel Marenco ha desarrollado una amplia carrera en la danza de Costa Rica. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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