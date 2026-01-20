Daniel Marenco, hermano de Ítalo, responde a mensajes homofóbicos: ‘A mucha honra soy un yigüirro’

Daniel Marenco es un conocido bailarín costarricense. Es hermano del presentador Ítalo Marenco e hijo de los actores Roxana Campos y Álvaro Marenco.

El bailarín costarricense Daniel Marenco, hermano del presentador de Teletica Ítalo Marenco, usó sus redes sociales para responder de manera tajante a quienes le escriben mensajes homofóbicos en sus perfiles; incluso afirmó que hay quienes lo llaman de manera despectiva “yigüirro”.

El artista, reconocido internacionalmente, y con una amplia trayectoria en territorio tico, les dejó un mensaje contundente a quienes manifiestan odio en su contra.

“Al que me llama yigüirro por las fotos que yo pongo artísticas, díganle que yo viajo por el mundo con mis ‘yigüirradas’, como ahora que estoy en Europa. Por medio de mi arte logro viajar por el mundo haciendo ‘yigüirradas’ porque soy artista costarricense. A ese que me insulta diciéndome yigüirro, jamás va a llegar a un lugar así como donde yo estoy”, externó el artista en un video que publicó en su cuenta de TikTok, hace tres días.

El también actor no se quedó ahí y aprovechó para darle algunos detalles curiosos y llamativos sobre el yigüirro, el ave nacional de Costa Rica.

“El nombre científico es Turdus grayi. Tiene uno de los cantos más hermosos que hay en Centroamérica”, manifestó.

El bailarín costarricense Daniel Marenco tiene una amplia trayectoria en las artes nacionales. (Archivo)

Marenco también le dijo a sus detractores que “siendo yigüirro” ha podido estudiar y prepararse artísticamente en áreas como la actuación, la composición musical y la coreografía. “A mucha honra soy un yigüirro”, aseveró.

El video provocó muchos comentarios de personas que apoyaron al artista en su reacción. “Una respuesta llena de conocimiento y educación”, “era que lo ubicara, no que lo destruyera”, “me parece excelente la explicación y poner en su lugar a ese sujeto”, “somos más los que te queremos” y “pura envidia, no haga caso”, fueron algunos de los mensajes que recibió Marenco.

Daniel es hijo de los fallecidos actores Roxana Campos y Álvaro Marenco. Hace unos meses, el artista llamó la atención del público en sus redes sociales porque externó una complicada situación de salud mental que sufrió debido al engaño amoroso de una mujer.