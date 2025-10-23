Dakota Johnson revela su mayor señal de alerta con los hombres solo meses después de terminar con Chris Martin

La actriz Dakota Johnson sorprendió al confesar cuál es su mayor red flag en los hombres luego de terminar su relación con Chris Martin.

La actriz estadounidense Dakota Johnson sorprendió con una afirmación directa sobre lo que considera una señal de alerta en los hombres.

Su declaración captó atención internacional pocos meses después del fin de su relación con el cantante Chris Martin, líder de la banda Coldplay.

Johnson, de 36 años, se refirió al tema durante una entrevista replicada por medios como el Daily Mail. Allí expresó sin rodeos cuál es su “red flag” al evaluar a un posible pretendiente.

La actriz dijo que no sale con hombres que usen chancletas en público. Incluso sugirió que las personas deberían evitar a quienes lo hacen.

El comentario se divulgó en medio de rumores sobre su situación sentimental, luego de que en junio de este año finalizara su vínculo de ocho años con Martin. Ambos iniciaron su relación en 2017 y llegaron a comprometerse antes de separarse.

Según el Daily Mail, no existen registros fotográficos de Chris Martin usando ese tipo de calzado junto a Johnson. Sin embargo, en otras ocasiones, los paparazzi lo captaron caminando descalzo en su compañía.

La intérprete, conocida por protagonizar la saga cinematográfica 50 sombras de Grey, también habló en esa misma entrevista sobre su estilo al vestir en eventos públicos. Comentó que disfruta llevar vestidos reveladores siempre que se sienta cómoda, y señaló que encuentra divertido usar ropa sexy.

Además, destacó el papel de su madre, la actriz Melanie Griffith, quien le enseñó a cuidar su cuerpo y valorarlo desde temprana edad. Aseguró que ese tipo de enseñanza resulta importante para una niña, sobre todo en un entorno donde se enfrentan a constantes críticas.

Dakota Johnson también ha trabajado en producciones como La red social (2010), La hija oscura (2021) y Amores materialistas (2025), consolidando su trayectoria como actriz en distintos géneros del cine.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.