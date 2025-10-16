Daddy Yankee enfrenta su divorcio y revela por qué recomienda casarse con capitulación

Daddy Yankee relató su proceso de divorcio, cómo encontró consuelo en la fe y el lanzamiento de su nuevo álbum con un enfoque espiritual.

Después de tres décadas de matrimonio, Raymond Ayala, conocido como Daddy Yankee, enfrentó un divorcio que transformó su vida personal, profesional y espiritual. Así lo relató en una entrevista con la revista Billboard en Español, la primera que concedió desde que anunció su conversión al cristianismo y la separación definitiva de su esposa, Mireddys González, en diciembre de 2024.

El artista confesó que el proceso legal incluyó disputas por temas financieros y de negocios, pues González también fue presidenta de su sello discográfico y parte central de su equipo de trabajo. Según indicó, esta experiencia lo obligó a asumir por completo el manejo de sus asuntos profesionales.

Durante la entrevista, Ayala aseguró que, pese a contar con asesores, ahora dedica tiempo cada semana a gestionar su carrera personalmente. También señaló que, tras esta vivencia, aconseja a los músicos jóvenes casarse con capitulación matrimonial, incluso si aún no son reconocidos ni tienen éxito, porque “la música es impredecible”.

La ruptura no solo tuvo efectos legales y económicos. El cantante explicó que la desconexión emocional lo alejó de su principal refugio: la música. Por primera vez, perdió la inspiración, un momento que interpretó como una señal para fortalecer su dependencia espiritual. Explicó que en medio de esa crisis encontró consuelo en su fe, lo que lo llevó a retomar su carrera musical con una nueva perspectiva.

En ese camino nació Lamento en baile, un álbum inspirado en el Salmo 30:11 que verá la luz este 16 de octubre de 2025. Esta producción representa su primer trabajo luego del retiro formal que anunció en 2022 con el disco Legendaddy.

El intérprete de Gasolina comentó que el disco no es religioso, pero sí profundamente influenciado por su fe. La obra refleja una etapa de sanación personal que lo llevó incluso a realizar misiones en África y ofrecer conciertos en iglesias de Puerto Rico y otros países latinoamericanos.

El nuevo álbum se lanzará bajo el sello DY Records, en alianza con HYBE Latin America, compañía que apuesta por el artista como su primer talento consolidado. Ayala indicó que ahora actúa como su propio representante y ha creado nuevas alianzas para esta etapa de su carrera.

En diciembre de 2023, Daddy Yankee proclamó públicamente su fe cristiana ante 15.000 personas durante su última presentación en el Coliseo de Puerto Rico. Desde entonces, ha enfocado su carrera en lo que denomina “música con propósito”, buscando llevar mensajes de fe y valores positivos al público masivo.

En la entrevista con Billboard, el llamado “Big Boss” explicó que su mayor reto no es solo crear canciones inspiradas por la fe, sino lograr que ese mensaje impacte directamente en la cultura pop. Aseguró que este es su nuevo llamado como artista y como creyente.

LEA MÁS: Alcanzan ‘acuerdo total y definitivo’ en demanda de Daddy Yankee contra Mireddys González por uso de sus marcas

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.