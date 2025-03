Curioso video de Maradona revive en medio de protestas en Argentina: ‘Tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados’

De Diego Armando Maradona se pueden decir miles de cosas, menos que fue alguien tibio y desconectado de la vida del pueblo de Argentina. A diferencia de él, hoy las grandes estrellas del deporte viven en una muy lejana y perfecta galaxia; a la que ni siquiera rozan las guerras, racismo, abusos de poder, protestas y todos esos acontecimientos que impactan a los de a pie.

Messi, Cristiano Ronaldo, Neymar... ponga el nombre que desee, pero lo cierto es que sería inaudito que cualquiera de estas figuras tenga un posicionamiento público sobre cualquier tema social en la palestra. Caso contrario a Maradona que, para bien y mal, nunca dudó en decir abiertamente lo que pensaba.

Por eso, ante la indiferencia de sus referentes futbolísticos actuales, cual si se tratara de un superhéroe, cada vez que estalla una crisis en suelo argentino muchos se preguntan, ¿qué haría el Diego si estuviera vivo?.

Diego Maradona, en 1992, se pronunció a favor de los jubilados

En esta línea, recientemente los usuarios de redes sociales han revivido un video del exjugador, que cae como anillo al dedo a la coyuntura de protestas sociales en Argentina; en la que sectores de la oposición han denunciado agresiones a la población jubilada.

Corría el año de 1992 y Diego, quien aún era futbolista activo, protagonizó un curioso episodio que quedó inmortalizado. En el video se aprecia como una caminata de tan solo unas cuadras, rumbo al funeral del reconocido locutor deportivo José María Muñoz, se convirtió en toda una odisea para Maradona.

Diego Maradona dejó su huella en tatuajes, murales y sobre todo en el corazón de miles de aficionados, que lo tienen como un héroe que trascendió lo deportivo. (JUAN MABROMATA/AFP)

En primera instancia se ve como fue perseguido por un tumulto de gente y, entre la multitud, le robaron la gorra. Ya con los ánimos caldeados por esto, explotó contra un señor que lo acusó de no defender a los jubilados; terminando por encararlo, propinarle un cabezazo y disponerse a seguir la pelea a golpes, de no haber sido detenido por los que lo rodeaban.

Por supuesto, los medios de comunicación que seguían al campeón del mundo en 1986, lo increparon por el enrevesado y violento incidente y ahí fue cuando pronunció las palabras que resuenan al sol de hoy.

“Yo defiendo a los jubilados. ¿Cómo no los voy a defender si nosotros tenemos que ser muy cagones para no defender a los jubilados?. El estúpido este me dice que yo no grito por los jubilados. Pero, ¿cómo no me voy a enojar, viejo?. A muerte estoy con los jubilados, porque lo que les hacen es una vergüenza”, expresó efusivamente ante las cámaras el Pelusa.

Luego de la trifulca, y todavía rodeado de personas, el extécnico de la selección de Argentina continuó caminando hacia el velorio de Muñoz y antes de llegar le dijo, entre risas, a uno de los que lo acompañaban: “Menos mal que eran dos cuadras Coco, te dije que viniéramos en carro, botón (insulto argentino)”.