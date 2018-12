Nunca me ha gustado escribir en primera persona, pero, en el caso de la comida de la India, sí es algo personal. Durante las últimas dos décadas, he tenido la oportunidad de degustar platillos de muchas culturas –una más cercanas y otras lejanas–. La mexicana, peruana, sueca, tailandesa y hasta etíope son algunas de las gastronomías que he podido disfrutar, pero confieso que nunca ninguna me ha hechizado tanto como la de la India.