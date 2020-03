Posteriormente, a las 7 p. m., el ciclo de cine Preámbulo presenta cine al aire libre en los jardines del centro. El filme en exhibirse será The Legend of the stardust brother, de 1985. La cinta presenta la historia de Makoto Tezuka, hijo del genio del manga Osamu Tezuka. El muchacho era un estudiante de cine con unos pocos cortos experimentales, pero su vida cambia cuando se le encomienda convertir un disco de Haruo Chikada en una película musical. El resultado fue una obra incomprendida que, tras 30 años en el olvido, es recuperada y causa un frenesí mediático.