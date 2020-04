Samantha Salas, líder y vocalista de las bandas Santa Marina y Jungle Julia se encargará de presentar la música de sus dos proyectos musicales. Ella fue una de las primeras participantes de La Movida Caníbal en el 2017 con un disco de punk y en el 2019 formó Jungle Julia. En marzo, esta banda lanzó el sencillo Who Will Sing The Songs? (Where Does Love Go When It Dies?)