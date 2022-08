‘Polos y ridículos’: Grupos folclóricos salen al paso de críticas de ‘neofolclorista’ a bailes típicos escolares

Del Seudo Folclore al Neo Polo De Polos y Ridículos calificó un gestor cultural las presentaciones de Folclore que aprendimos en la escuela, así que como solución propone el Neo Folclore, que según él hace más estéticas las presentaciones de baile. “El Neo Folclore lo que hace es combinar distintas disciplinas de la danza para hacer del folclore algo mucha más atractivo y no algo como esto polo y ridículo que vemos en la escuela, que tengas ganas de bailar, que tengas ganas de ponerte un traje y lo vistas con orgullo y sepas lo que estas haciendo “, afirmó Alejandro Hernández, Director de la Agrupación Abracada el pasado 25 de julio en Televisión Nacional. Agregó Hernández que “Lamentablemente empezamos una investigación y nos dimos cuenta de que no existe un solo nombre de mujer dentro de todo este proceso de formación de identidad nacional. No se reconoce una mujer dentro de la historia de la guanacastequitad” Estas lamentables declaraciones no solo denotan una profunda ignorancia sobre la Cultura Guanacasteca, también recalca la demagogia del Gestor Cultural Neo Folclorista Anti Polo, que para hacer justicia nos receta un espectáculo de Neo Folclore, que organiza su agrupación que, paradójicamente, pretende rescatar las tradiciones costarricenses desde el respeto. Desconozco el marco teórico de la investigación de Hernández, lo que si me sorprende es su conclusión tan llena de prejuicios , y la mirada simplista de su interpretación estética de los bailes folclóricos y la superficialidad de su aporte. Sobre lo dicho por Hernández, ya se manifestaron varias agrupaciones nacionales serias de rescate y divulgación folclóricas, también la Agicup CR Asociación de Grupos e Intérpretes de las Culturas Populares Costarricenses y personas que investigan con seriedad el tema, muchos de ellos le podían servir como referencia al Neo Folclorista, donde se podría sorprender por la gran cantidad de mujeres reconocidas en la historia cultural Guanacasteca. Me imagino que podrá pensar Doña Lía Bonilla sobre los que motivaciones de Hernández para impulsar el Neo Folclore. Yo quiero pensar qué hay una buena intención en esto, por eso invito a el señor Hernández a googlear las palabras Mujeres, Guanacaste, Cultura y buscar referencias de Doña Lía Bonilla (se puede sorprender en la Página del Ministerio de Cultura) y encontrar que es premio Nacional de Cultura Popular, al igual que Margarita Marchena y Hortensia Briceño. También podría leer los cuentos de la Benemérita de la Patria María Leal de Noguera. Además le recomiendo al señor, buscar en youtube los grupos Flor de Caña de Doña Marlene Contreras, o las coreografías del Grupo Colpachí que dirigía Doña Alicia Madrigal, o el Baile de los Indios Promesanos que dirige Doña Mary Espinoza, solo por citar unas cuantas santacruceñas que se me vienen ahora a la mente. Pero estoy segura de que podríamos hacer una larga lista en cada cantón Guanacasteco. Att Nayuribe Vargas ( la periodista, No la ministra ) PD, Los muchachos del Programa de TV no tienen la culpa de las declaraciones que hizo el invitado.