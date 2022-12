Pelé y su vena artística: estas fueron las películas y canciones que dejó el Rey del fútbol

Así como Pelé se dio el gusto de vencer decenas de rivales en la cancha, también se dio el placer de hacer lo que quisiese en vida.

A la luz de su deceso, este 29 de diciembre del 2022, es valioso recordar que el brasileño pudo gozar de otras facetas más allá del fútbol. Actuó en el cine, cantó y tuvo una vida artística de mucho gozo.

A continuación, un repaso sobre sus más destacadas intervenciones en el ámbito de la cultura.

Pelé: La historia de su gol 1.000

Un filme inolvidable Copiado!

Sylvester Stallone y Pelé compartieron pantalla en el filme 'Escape a la victoria'. Foto: Archivo

Al pensar en Pelé en la pantalla grande, es fácil remitirse a la película Escape a la victoria (1980), dirigida por John Huston.

La historia de aquel largometraje es la siguiente: el jefe de un campo de prisioneros de guerra alemán, el entusiasta del fútbol Karl von Steiner, organiza un partido entre los jugadores nazis y sus cautivos aliados.

Escape a la victoria fue una película de alto presupuesto filmada en Hungría. Allí aparecieron actores como Sylvester Stallone, Michael Caine y Max von Sydow junto con futbolistas como Bobby Moore, Paul van Himst, Osvaldo Ardiles, Kazimierz Deyna y Pelé.

Si quiere conocer o revisitar esta película, puede verla con su suscripción de HBO MAX.

Más participación en el sétimo arte Copiado!

Si bien ninguna otra producción marcó tanto como Escape a la victoria, el brasileño tuvo una serie de participaciones en otros filmes que no alcanzaron tanta popularidad.

Pelé debutó en el cine con Los extraños (1969), una cinta de ciencia ficción. Después siguió como actor con la comedia brasileña O barao Otelo no barato dos milhoes (1971).

Un año después conseguiría su primer rol protagónico con La marcha (1972), un drama basado en la novela homónima de Affonso Schmidt. Allí encarnó a Chico Bondale, un esclavo que intenta liberarse en 1887.

Al final de esa década escribiría su primer guión. Sería para el filme brasileño Os trobadinhas (1979), un policíaco donde el propio Pelé acaba envuelto en persecuciones y peleas.

Lastimosamente, ninguna de las grandes plataformas de streaming conserva estas cintas en su catálogo.

Inspiración para documentales Copiado!

El documental ‘Pelé’ recoge distinto material de metraje sobre la carrera de Edson Arantes do Nascimento. Foto: Netflix

La vida del futbolista inspiró distintas biografías, como es el caso de Pelé, el nacimiento de una leyenda (2016), con dirección de Jeff y Michael Zimbalist.

Aquel largometraje narra la juventud del futbolista brasileño y su ascensión al estrellato, así como su liderazgo en la selección que conquistó el Mundial de fútbol de 1958, la primer copa del mundo para los brasileños.

La película está disponible en Apple TV y en Google Play Store.

Más recientemente se produjo el documental titulado Pelé (2021), a secas. Este documental captura la extraordinaria trayectoria que construyó Pelé en su vida, desde futbolista revelación a héroe nacional durante una época turbulenta en Brasil.

Este segundo largometraje puede ser visto con su suscripción de Netflix.

Creación de música Copiado!

Pelé siempre disfrutó de la música. Escribía sambas, incluso cuando andaba de gira con la selección de fútbol de su país. Foto: VEVO

En varias oportunidades, Pelé confesó su amor a la música. “Mi pasatiempo es escribir canciones para niños, canciones de samba. Cuando estaba en el equipo brasileño viajábamos mucho y mientras los otros jugaban carambola o cartas, yo me sentaba con la guitarra y escribía canciones”, declaró a la revista Four Four Two, en el 2013.

Incluso, antes de colgar los tacos en 1977, Pelé se atrevió a mostrar sus cualidades con la música. En 1969 dio a conocer las canciones Tabelinha y Vexamão, temas que presentó a dueto con la brasileña Elis Regina.

Casi 10 años después, el brasileño se lanzó al agua y colaboró con el legendario músico Sergio Mendes. Junto a él presentó dos bellos temas: Ciudade grande y Meu mundo é uma bola.

Años más tarde, en el 2006, Pelé sorprendió al sacar el disco Pelegina, mezcla de samba, swing y bossa nova, que incluye un dúo con Gilberto Gil.