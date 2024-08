Niño tico de 11 años debuta como escritor: su primer libro se llama ‘Jiamiau y los 7 reinos’

Esta es un relato real, uno repleto de trabajo, talento y mucho amor por el arte. Es la historia de Jam Sanabria, un niño que a sus 11 años es un artista completo, pues canta, actúa, baila, es creador de contenido y escritor.

Sanabria, a quien conocemos por su paso por la agrupación Chiquiticos, acaba de lanzar el libro Jiamiau y los 7 reinos, de su propia autoría.

El pequeño es todo un estuche de sorpresas. Sus papás vieron su vena artística desde que era muy pequeñito. Ha estudiado actuación y piano desde sus primeros años y, con el paso del tiempo, su ímpetu y energía lo han llevado a grandes escenarios de nuestro país para cantar, bailar y actuar no solo con Chiquiticos, sino también en la televisión, obras de teatro y hasta películas; incluso, ha hecho giras internacionales para llevar su talento a otros países.

Con la energía que le caracteriza, el niño se propuso hacer un guion de una película; él soñaba con ver su creación en una pantalla de cine, pero en el camino se decantó por la literatura y es así como la historia del gato Jiamiau pasó a ser un libro. El relato muestra las aventuras del felino y sus amigos, quienes se enfrascan en la búsqueda de siete gemas para salvar al mundo de una terrible destrucción.

“Al principio era un guion, pero me di cuenta de que no tenía los recursos suficientes para poder hacer una película. Entonces se me ocurrió la idea de que fuera un libro. Lo seguí escribiendo durante mucho tiempo con la ayuda de mis padres”, contó Jam en entrevista con La Nación.

En el proceso, Jam tuvo mucha ayuda de personas importantes que lo guiaron para que el libro se publicara de la mejor manera.

El niño, quien combina sus estudios escolares, los juegos con sus amigos y su trabajo artístico, está muy feliz por ver los resultados que ha cosechado, entre ellos lograr que su publicación esté disponible en tiendas como La Universal, Toys y la Librería Internacional.

Jam, un artista por todos lados

Jam presenta su libro 'Jiamiau y los 7 reinos'

Jam es hijo del productor costarricense Luis Sanabria, quien ha trabajado con muchos proyectos artísticos en Costa Rica, así que desde muy pequeño conoce bien las carreras del espectáculo.

Estudia actuación desde los tres años de la mano de la experimentada Sofía Chaverri y practica piano desde los cuatro años. A los seis años creó su propio canal de YouTube @mellamojam, a los siete fundó el proyecto Chiquiticos y ha trabajado en montajes de teatro como Romeo y Julieta, Campanita y El Mago de Oz. En el cine, ha sido parte de filmes como Mi papá es un Santa y Maikol Yordan.

“Descubrí mi gusto por las artes un día que hicimos un jueguito por Zoom con mis compañeros de teatro. Ahí nos dimos cuenta de que podíamos hacer muchas cosas”, recordó Jam sobre el momento en que decidió que quería seguir siendo un artista y luchar para cumplir sus sueños.

El niño explicó que, para él, el arte es una manera de transmitir un mensaje positivo a las personas, además de que fomenta la disciplina y el trabajo responsable. Desde su posición como un joven artista, Jam le envió un mensaje muy importante a los niños y a sus padres:

“A los niños les digo que no tengan miedo de lo que vaya a pensar la gente, estamos muy pequeños para pensar en eso, así que tranquilícense y hagan sus proyectos, cuenten sus ideas y salgan adelante. A los papás les pido que escuchen a sus hijos y los apoyen porque de ahí pueden salir ideas para cambiar el mundo”.

'Jiamiau y los 7 reinos', del niño costarricense Jam Sanabria, se puede comprar en La Universal, Toys y en la Librería Internacional. (Cortesía Luis Sanabria)

