Lou Ferrigno en Costa Rica: ‘Todos llevamos un pequeño Hulk en nuestro interior’

Lou Ferrigno, recordado como el primer Hulk, tiene la reputación de ser un tipo muy amable en este tipo de convenciones. Foto: Cortesía The Tech Road

No importa en qué convención de cultura pop sea. Las reseñas sobre las visitas de Lou Ferrigno tienen algo en común: el público queda fascinado.

Quien fue el actor de El Increíble Hulk (1977-1982) y un gran y un reconocido fisicoculturista, es uno de los favoritos en cada Comic-Con que pasa.

Ferrigno, nacido en Brooklyn en 1951, ganó no solo los títulos de Mr. América y Mr. Universo, sino también el cariño del público. Para citar un ejemplo de su amabilidad, el propio actor contestó las preguntas de La Nación en un papel rayado escrito con su puño y letra.

Ese carisma que exuda lo viviremos todos en la Cómic-Con Costa Rica, pactada para el 5, 6 y 7 de mayo. Sobre sus emociones al visitar pronto nuestro país compartió en esta entrevista.

—Llevar una vida entre el cine, la televisión y el fisiculturismo suena como un sueño hecho realidad. En este punto de su carrera, ¿cómo se siente acerca de las oportunidades que ha tenido en su vida?

—Las oportunidades que he tenido en mi vida son grandiosas y lo que me hacen pensar es que quisiera continuar creando más proyectos, más cosas nuevas para conseguir nuevos objetivos. La vida me irá dictando el camino.

Lou Ferrigno ganó un título IFBB Mr. America y dos títulos consecutivos IFBB Mr. Universe. Foto: Wiki

—¿Cómo fue para usted pausar su carrera en el fisiculturismo para dedicarse al entretenimiento? ¿Fue una decisión difícil?

—Cuando cumplí 24 años pude filmar Pumping Iron (1977), con Arnold Schwarzenegger. Después de eso, yo recibí una llamada para una audición para estar en la serie de El Increíble Hulk y ese fue mi chance esperado para finalmente actuar y confirmarme a mí mismo de mi decisión de entrar a la televisión.

“Y sí, fue una decisión difícil, porque yo había pensado mi vida desde el fisicoculturismo, pero los réditos de este mundo han sido inmensos”.

—¿Para usted qué es lo mejor de ambos mundos?

—Lo mejor de los dos mundos es que el fisicoculturismo es físico y mental mientras que la actuación es emocional.

—Ser Hulk implica muchas emociones. ¿Qué cree que es lo más interesante de que la gente conecte con el personaje?

—La mayoría de gente conecta con Hulk porque saben que todos llevamos un pequeño Hulk dentro de cada uno y el personaje expresa lo que puede significar la furia de nuestros sentimientos.

—Los héroes de Marvel tienen un encanto particular. ¿Por qué cree que el mundo entero no puede resistirse a los encantos de todos los superhéroes de Marvel?

—Yo creo que los héroes de Marvel somos todos nosotros, en alguna medida. El poder de estos personajes es que logran conectar con nuestra imaginación y eso no es sencillo, por eso nos quedamos pensando en ellos una y otra vez.

—Usted lleva muchos años en convenciones y su reputación es muy buena, los fans siempre quedan encantados con su carisma. ¿Cuál es su secreto para gestionar la faceta de figura pública?

—Mi secreto para conectar con la gente es estar atento a mis fans y poder apreciarlos, darles el tiempo que se merecen. Eso para mí produce una satisfacción inmediata.

Lou Ferrigno empezó en el fisicoculturismo y saltó a la televisión. Foto: Wiki

—Después de años de ir a convenciones de fans, ¿qué diría que es lo más hermoso de un evento como Comic-Con?

—Lo mejor de una Comic-Con es ver gente tan diferente, de distintas edades y lugares, conociendo a sus celebridades favoritas

”He hecho muchísimas Comic-Con en el mundo y tengo un gran entusiasmo por conocer cómo es la gente de Costa Rica. También me hace feliz conectar con fans del fisicoculturismo, quienes me consideran su héroe, y poder motivarlos. Estoy muy emocionado”.

Vaya a ver a Lou Ferrigno Copiado!

En el sitio eticket.cr están disponibles las entradas para asistir al Cómic-Con Costa Rica 2023. El costo del tiquete cuesta ¢17.000. Actualmente están agotadas los paquetes de dos días.

El paquete para tomarse una fotografía y un autógrafo es de $95. Puede ver el resto de opciones para conocerlo en fandomticket.com.