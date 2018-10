“Un salón lleno de estas cosas chocaba. A la gente no le gustaba. A mí eso nunca me molestó, fuera que aceptaran o no aceptaran la muestra. Casi nunca me entero de las críticas que me hacen, así que eso no me afecta. En ese momento, además, yo estaba muy convencida de que me gustaba eso. Era lo que yo quería hacer”, dice la artista.