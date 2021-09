¡Las tres Henriettas Boggs! Conozca a las actrices que protagonizan el musical sobre la ex Primera Dama

Las actrices Adriana Víquez, Nicole Laurent y Karina Lesko (en el orden usual) realizan el papel principal de 'Henrietta el musical'. Foto: Teatro Espressivo para LN

Este sábado 25 de setiembre, el gran telón del Teatro Nacional se abrirá para dar paso al estreno de Henrietta, el musical, un ambicioso montaje descrito como una serenata a Costa Rica con motivo de las celebraciones del Bicentenario.

Se trata de una obra inspirada en los grandes musicales de Broadway y que, sobre todo, esculpe en el escenario una historia de amor, lucha y pasión a través de los ojos de Henrietta Boggs, una joven de Alabama, Estados Unidos, quien terminó convertida en Primera Dama de la República durante un momento trascendental en la historia costarricense.

Esta producción, de Teatro Espressivo, cuenta con la participación de un talentoso equipo, que incluye al director a cargo Luis Carlos Vásquez, a la dramaturga Denise Duncan y como encargada general del apartado coreográfico a María Amalia Pendones. La música está a cargo de Jaime Gamboa y Bernardo Quesada, mientras que un elenco conformado por 24 actores y 12 músicos interpretan la historia.

Sin embargo, el papel principal del montaje está a cargo de tres actrices. Adriana Víquez y Nicole Laurent se rotan el extenuante papel de la exesposa de José Figueres Ferrer en su etapa más joven, mientras que Karina Lesko la interpreta en su época más adulta.

Viva conversó con las tres artistas encargadas de llevar al escenario a esta mujer, acercando a través del arte su legado -aún poco conocido- al público costarricense.

Personalidad explosiva

La actriz Adriana Víquez encarnar a Henrietta Boggs en su etapa joven. Foto: Teatro Espressivo para LN (Jhans Masco; Pablo Murillo)

Con 15 años de trayectoria artística, Adriana Víquez se ha desempeñado como actriz profesional y bailarina. Ha participado en teatro, musicales, cine, televisión, cortometrajes y comerciales. Además, ha sido pieza importante en proyectos de la Compañía Nacional de Teatro, tales como Calladito más bonito, Concherías y Galileo Galilei, entre otros montajes.

Además, Víquez se desempeña como estilista y es profesora de teatro y maquillaje. Ella es todo eso, pero tiene algo muy claro en su vida: “Sobre todo soy artista escénica y principalmente actriz”, asevera esta jovial mujer, de risa explosiva.

En un principio fue seleccionada para hacer otros papeles más pequeños en Henrietta, el musical, pero una de las dos actrices elegidas para el papel protagónico no pudo seguir con el proyecto y, en consecuencia, le ofrecieron hacer una audición específica y extraordinaria para el personaje central. Fue así como se convirtió es una de las dos actrices encargadas de dar vida al personaje de Boggs.

“Ha sido un trabajo bastante duro, pero ha sido muy hermoso, el personaje de Henrietta implica mucho texto, muchas coreografías y canciones. Además, cuando no hacemos de Henrietta, tenemos que hacer parte de las coreografías que hace el ensamble y ejecutamos otros personajes pequeños para colaborar con algunas escenas”, explicó Víquez.

“Así que nos tocó aprendernos ambas partes, debido a que en un musical de este calibre siempre es importante que haya dos protagónicas, porque una nunca sabe cuando a alguna le puede pasar algo y el espectáculo debe continuar”, agregó la intérprete.

Asimismo, como hay días en los que se presentan dos funciones, una de las dos hace el papel principal en la mañana y la otra en la noche, para poder descansar sobre todo a nivel vocal.

Sobre la figura de Henrietta asegura que no la conocía desde antes. “Cuando nos convocaron a la audición no tenía idea quién era, nos habían mandado información, pero igual tuve que investigar. Es que la verdad, al igual que muchos costarricenses, no sabía el aporte que esta mujer hizo a nivel nacional y su legado, que es una de las misiones de este musical”, destacó Víquez.

“De ella hay varias cosas con las que me identifico: en primer lugar, el día de la audición, lo primero que dije cuando vi las fotos es que yo podría hacer el papel, porque me parezco mucho a ella (ríe); las dos somos altas, de cabello oscuro y piel blanca. Eso sí, ella sí tenía los ojos más claros. Lo segundo es que Henrietta es una mujer sumamente soñadora, muy empoderada en sus pensamientos, que buscaban favorecer a los más desposeídos y las luchas sociales”, agregó.

Además de los ojos claros, otro detalle importante diferencia a Víquez de la gran Henrietta y no tiene nada que ver con la parte física.

“En lo único que creo no me identificaría con Henrietta, es que ella era muy tímida al inicio y yo nunca he sido tímida, yo soy muy extrovertida (ríe a carcajadas). Esa diferencia es una de las cosas en las que me he enfocado para representarlo sutilmente, que no sea la Adriana extrovertida sino la más conservadora y más cuidadosa”, finalizó

Artista innata

Nicole Laurent también interpreta a Henrietta en su época joven. Tanto ella como Adriana Víquez se rotan el papel, ya que hay días con función doble. Foto: Teatro Espressivo para LN (Jhans Masco; Pablo Murillo)

Desde muy pequeña, Nicole Laurent, de 23 años, siempre expresó su interés por el arte, algo que heredó de su madre. Siempre participaba en todo lo que fueran obras de teatro y coreografías en la escuela.

Fue a los 13 años cuando tuvo claro que el arte sería su carrera y, por consiguiente, empezó a tomar más en serio su formación con clases de danza, en las que entrenaba unas seis horas todos los días. “Luego me fui a Inglaterra a entrenar unos meses y, estando allá, descubrí ciertas cosas del escenario que me llamaban la atención y que eran solo danza, pero no sabía cómo llamarla”, relató la joven.

En el 2016 regresó a Costa Rica y realizó una audición para el musical Chicago. “Cuando me presenté me di cuenta de que eso era lo que yo andaba buscando, el teatro musical. Ahí fue donde lo descubrí, me enamoré y empecé a formarme en especial en actuación, canto y baile, porque la parte de danza ya la tenía más avanzada”, narró.

Un correo del Teatro Espressivo la invitó a participar en un nuevo proyecto y ella no lo dudó. Semanas después la llamaron para avisarle que había sido preseleccionada y que tenía que presentarse al casting.

“Cuando llegué a la audición me entregaron una hoja que solo traía el personaje de Henrietta y así fue como me di cuenta de que estaba audicionando para el personaje principal. No lo podía creer, ya ellos lo tenían contemplado, solo que yo no sabía”, aseguró entre risas.

Confiesa que, en ese momento, sintió escalofríos en todo el cuerpo, pero no tuvo mucho tiempo para procesarlo. Casi de inmediato tuvo que aprenderse el texto para entrar a la segunda parte de la audición y, nuevamente, quedó a la espera de noticias sobre su selección.

“Nos dijeron que nos avisaban si habíamos pasado a la siguiente ronda. Fueron semanas de mucha ansiedad, de no dormir esperando el correo, el cual por fin llegó para decirme que había pasado a la etapa final”, afirmó Laurent.

La actriz tampoco conocía al personaje de Henrietta, por lo que tuvo que investigarla y ver el documental antes de ir a la audición. “Me sorprendió toda su historia, porque era una persona muy intelectual, muy inteligente y muy artística en su forma de vida”, resaltó la actriz.

“Fue extraordinario conocer sobre ella y los retos que asumió como mujer y como mamá, y que no se dio por vencida a pesar de todas las dificultades que tuvo en su camino. Me impresiona mucho ver esa certeza que tenía de permanecer con ella misma. Tuvimos una reunión con su hija, Muni Figueres, que nos dijo que su mamá era muy feliz cuando estaba en su casa porque estaba en su espacio y con ella misma. Eso me parece impresionante, es una de las lecciones más grandes que me ha dejado el investigar este personaje”, añadió.

Con respecto al montaje, Laurent adelantó que será una explosión de sabores, emociones, vestuarios y actuaciones increíbles con calidad Broadway. “Es algo nuevo, como esa probadita de ese postre nuevo que nadie conoce”, concluyó.

Soñadora valiente

Karina Lesko da vida a Henrietta Boggs, en la tercera edad. Foto: Teatro Espressivo para LN (Jhans Masco; Pablo Murillo)

Karina Lesko es la actriz encargada de interpretar a Henrietta Boggs en su etapa más adulta. Su carrera comenzó con el Ballet Juvenil Costarricense, especialmente en lo relacionado con ballet clásico, pero sus sueños la llevaron a cruzar fronteras, algo que la identifica con la protagonista del musical.

Estudió la carrera en danza en la Universidad de Utah y de ahí en adelante el mundo fue su escenario. “Estuve en Tokyo Disneyland, en Japón, luego en París dos años y luego me mudé a Nueva York donde estuve casi 10 años trabajando como artista independiente en ballet clásico y contemporáneo. Hacíamos muchas giras, fuimos a Siberia, Hong Kong, Malasia, Nueva Orleans, Chicago y Washington DC. Además, en Nueva York, empecé con roles más actorales”, realtó Lesko.

Hace cinco años regresó a Costa Rica con el reto de incorporarse al mundo de las artes del país, ya que llevaba mucho tiempo afuera y quería explorar todo lo que había en Costa Rica. Participó en los espectáculos musicales Cabaret y Chicago y en otros proyectos como Alicia en el país de las maravillas, así como trabajos propios como coreógrafa.

Finalmente, un día de tantos, a Lesko la llamaron para la audición de Henrietta.

“Fue una gran ilusión recibir esa llamada, en especial después de la pandemia, fuera que quedara seleccionada o no, el saber que se estaban haciendo cosas nuevas en el teatro fue una noticia maravillosa”, destacó la intérprete, quien empezó de inmediato a prepararse porque no conocía mucho de la historia del personaje principal.

“Me presenté a la audición y fueron dos días intensos. No conocía exactamente cuál era el papel. Sabía que estaban interesados en darme el papel de Henrietta, pero había varias personas en la audición y había que hacer toda una parte de danza, canto y luego actuación. Pasaron varias semanas hasta que recibí la llamada de que había sido escogida”, agregó Lesko.

Luego de estudiar el personaje con detenimiento, Lesko destacó el legado de Boggs en la historia del país.

“Es un gran honor representarla, me parece que es una mujer multifacética e inteligente con una valentía muy avanzada para su época.Nunca tuvo miedo en explorar, irse y vivir lejos en un mundo completamente diferente al que se incorporó, me encanta su personalidad y su sentido del humor porque ella era una mujer muy bien leída y preparada que pensaba bien lo que iba a decir antes de dar una respuesta”, comentó.

“Todo lo que hizo para ayudar a que la mujer obtuviera el voto, aunque ya había un movimiento muy fuerte desde antes en Costa Rica, fue maravilloso. Siendo la esposa de Pepe Figueres tuvo la posición para ayudar a que se concretara el voto, así como la movilidad de los afrocostarricenses”, agregó la artista.

Para Lesko, además, es inevitable verse reflejada en el personaje que interpreta.

“Me identifico con ella porque desde muy joven salí del país y no sabía a lo que iba en pos de perseguir mis sueños. Lo hice siempre con optimismo, sin saber lo que iba a pasar. Puedo relacionarme con algunas cosas que ella pasó, como el estar sola sin saber el idioma del lugar, y el poder adaptarse a una situación y un país nuevo y todo lo que requiere eso. En general, hay ciertas similitudes que siento que puedo aportar”, manifestó Lesko.

Adquiera sus boletos

Para este primer fin de semana, las dos funciones de Henrietta, el musical, ya están agotadas. Sin embargo, la temporada se extenderá hasta el 10 de octubre con presentaciones jueves y viernes, a las 6 p. m., y sábados y domingos, a las 11 a. m. y 6 p. m. Las entradas se pueden adquirir en www.henriettaelmusical.com.