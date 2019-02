“Desde ahí conectamos muy rápido”, dice Chacón sonriente ante el recuerdo. “Comenzamos a vacilar mucho y en poco tiempo nos hicimos amigos. Él pensó que yo era el adecuado para encarnar a Óscar y realmente me ha dado mucha confianza porque yo siempre he dicho que no soy un “actor actor”. Yo estoy aprendiendo y estoy en un elenco muy completo que me apoya”, afirma Chacón, quien por primera vez se aleja de sus habituales compañeros de La Media Docena para una producción.