“Fue difícil apropiarme de las formas de ellas de contar y que no sonora falso. Mi voz narradora yo la presto, pero yo no salgo nunca. Cada relato está en primera persona y cada relato tiene una narradora diferente. Las historias no tienen nombre propio porque son un colectivo. La tercera persona (ellas) tiene género, pero la segunda persona (vos) no lo tiene. Yo nunca voy a hablar de ellas o por ellas, yo voy a hablar con ellas”, explicó.