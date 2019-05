–Para mi primera novela busqué postales de 1900 que salían de Cuba y de Puerto Rico para poder ubicarme en ese tiempo. Las bibliotecas y las universidades brindan cierto acceso, pero yo siempre abogo porque cualquier persona pueda tener ese mismo acceso. Muchos no lo tienen. Entonces, mi trabajo es traducirlo a una historia donde alguien pueda vivir esa época, así hago ese puente: ver una vida íntima. Cómo lo nacional y lo internacional afectan la vida, quizás, de una pobre mujer que no sabe que soñar, que no tiene imágenes disponibles. Nosotros soñamos porque hemos visto un ejemplo, pero cuando no hay ejemplos, ¿cómo sueña uno?