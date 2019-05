Sí. Siempre me ha parecido que la novela contemporánea, o es filosófica, o no es novela. O es una novela de ideas, o no es novela. Para contar historias existen otros medios. Esto no quiere decir que no me interesa contar historias, parto siempre de ella, pero no construida sólo del argumento, sino más bien desde el personaje. Leemos novelas para ver el cambio psicológico de los personajes. ¿Qué le pasa a un personaje que lo sobrepasa una dimensión trágica? El ser humano solo puede estudiarse a partir de las cosas que elige, y el novelista es un tramposo, porque le pone a sus personajes elecciones límites. Esa es la diferencia entre la novela y el cine, por ejemplo. La novela no se enfrenta a problemas, sino a dilemas. Y el dilema trágico es por su naturaleza irresoluble. No hay por eso final feliz en la novela. Es imposible.