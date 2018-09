El último recuerdo es un trabajo que mantiene el sello creativo que han venido desarrollando Fabio Pérez y Andy Gamboa, que gusta mucho al espectador, porque con elementos del teatro y la danza logran escenificar con claridad situaciones o personajes. Sin embrago, me parece que se deben salir de la línea de confort e investigar más a profundidad las personas escogidas y no quedarse con referencias superficiales. En esta ocasión, fueron Yolanda Oreamuno, Chavela Vargas y Carmen Lyra (María Isabel Carvajal Venegas, no Quesada) las mujeres en las que se basaron su relato.