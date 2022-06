Celebre el Día de la Música con estos eventos en vivo

Aunque crecimos creyendo que la música se debía vivir en vivo, la pandemia, como se ha dicho incontables veces, nos separó de la experiencia de gozar este arte en comunidad.

Lo cierto es que tras dos años de crisis sanitaria, finalmente el Día Internacional de la Música -que se celebra cada 21 de junio-, podrá festejarse como se debe.

Para que sea parte de la celebración, le compartimos algunas recomendaciones para disfrutar este martes.

Talento en muchas partes

El Teatro Eugene O’Neill, ubicado en el Centro Cultural Costarricense Norteamericano, tendrá este martes 21 de junio un concierto, donde un grupo de estudiantes entre 7 y 18 años interpretará obras de compositores del siglo XIX y XX como Chopin, Rachmaninov, Beethoven y Mozart. El encuentro será a las 7 p. m.

Se trata del festejo planeado por el Instituto Superior de las Artes (ISA), recinto de estudios fundado por el prestigioso profesor Alexandr Skliutovsky en coordinación con la Universidad Nacional (UNA).

[ ¿Adónde va el Teatro Nacional? Su directora responde la pregunta con optimismo ]

El profesor de piano Aleksandr Skliutovski presentará a algunos de sus mejores alumnos este martes 21 de junio, en el Teatro Eugene O'Neill. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio)

“Nos entusiasma presentar a este grupo de estudiantes, quienes han presentado un sorpresivo programa para festejar la música en su día”, expresó el profesor Skliutovsky, director del ISA.

Además, la cátedra de improvisación del ISA presentará un repertorio especial de música contemporánea con obras como Soy Tico, Caña Dulce y Bohemian Rhapsody. El valor de la entrada es de ₡5.000 y está a la venta en la boletería electrónica teo.cr

Este mismo martes, a las 8 a. m., se realizará el concierto Fiesta de la Música en el Centro de Educación Felipe Pérez Pérez, ubicado en Liberia, Guanacaste. El recital será transmitido a través del Facebook de la Banda de Conciertos de Guanacaste e incluye obras como Guillermo Tell, Mambo No. 8, El Mambo de la Big Big, entre otras sorpresas. El recital es abierto al público.

[ Nayuribe Guadamuz, ministra de Cultura: ‘Siempre he estado empapada de música y arte’ ]

Además, en el Auditorio del Centro Cívico por la Paz de Aguas Zarcas, habrá un concierto con la Orquesta Sinfónica del Sistema Nacional de Educación Musical (SINEM). Se trata de un concierto didáctico donde el público aprenderá sobre la orquesta, podrá ver los instrumentos de cerca y escuchar música interpretada por los estudiantes avanzados del SINEM. Este recital será a las 6 p. m. y la entrada gratuita.

La Orquesta Sinfonica Nacional presentará su primer concierto especial del año, dedicado a John Williams. Foto Jeffrey Zamora (Jeffrey Zamora R)

Un día que se extiende

La magia del Día de la Música se extenderá un poco más allá del martes. El jueves 23 de junio, a las 6 p. m., y con el cantante Carlos Daniel Castillo como protagonista, se ofrecerá el concierto La Retreta en el Centro. Este recital será en el Centro Cultural Omar Dengo, ubicado en Fátima de Heredia. El programa incluye obras como Noche Inolvidable, de Ricardo Mora; Pájaro Cantaor, de Otto Vargas; Nada soy, de Víctor Hugo Berrocal; Cómo Fue, de Benny Moré; Abrázame muy fuerte, de Juan Gabriel, entre otras piezas. La entrada no tiene costo.

El jueves 23 de junio, por su parte, será el concierto especial de la Banda de Conciertos de Alajuela, ensamble que presentará Estados Unidos: Escenas, paisajes y compositores del siglo XX, en el marco de la Temporada de Música para Banda de Compositores Estadounidenses. El programa musical incluye Fanfarria para un hombre común y Outdoor Overture, de Aaron Copland; Narcisus, de la suite Escenas del agua de Ethelbert Nevin; Missisipi Suite, de Ferde Grofé; On the Trail, de la suite El Gran Cañón de Ferde Grofé; selecciones de Porgy and Bess, de George Gerswing; entre otras.

Los boletos para este espectáculo se pueden adquirir a través del teléfono 2207-7561 o mediante el whatsApp 8455-6666. También se pueden conseguir en la boletería física del teatro el mismo día del concierto.

También, para final de semana, se espera el plato fuerte: se trata del concierto de la Sinfónica Nacional Una noche en Hollywood, donde el ensamble tico presentará un homenaje a la música del legendario compositor estadounidense John Williams. Será el viernes 24 de junio, a las 8 p. m., y los tiquetes van desde los ¢7.000 hasta los ¢24.000. Apúrese a comprar su entrada porque se está agotando.

Para este espectáculo, puede conseguir los boletos en el sitio oficial boleteria.teatronacional.go.cr.