Cultura Profética, Gondwana y Quique Neira darán concierto en Costa Rica: vea aquí los detalles del show

Los puertorriqueños de Cultura Profética mantienen una estrecha relación con el público tico gracias a su música y a los muchos conciertos que han presentado en Costa Rica.

Los amantes del reggae y la música latina vivirán una jornada llena de éxitos en el concierto que los puertorriqueños de Cultura Profética y los chilenos de Gondwana y Quique Neira presentarán en Costa Rica.

El espectáculo se realizará el domingo 25 de octubre en el Centro de Eventos Pedregal, ubicado en Belén de Heredia.

Los tres exponentes interpretarán sus más grandes clásicos musicales bajo la consigna “Volvamos a ese sentimiento original”, según informó la productora Jogo en un comunicado de prensa.

“Presentar a Cultura Profética junto a Gondwana y Quique Neira en un mismo escenario es un hito para la música latina en nuestro país. En Jogo buscamos reunir a grandes referentes del reggae y ofrecer un espectáculo con la calidad de producción que el público merece”, comentó Adrián Gutiérrez, gerente general de la productora en la información para los medios de comunicación.

Quique Neira fue durante varios años la voz principal de Gondwana y ahora vuelve a un concierto en Costa Rica para compartir escenario con la banda chilena y Cultura Profética. (Archivo)

Las entradas ya están a la venta en el sitio eticket.cr.

Los precios y localidades son:

General: ¢38.000.

Deck VIP: ¢48.000.

Jogo: ¢65.000.

El concierto es exclusivo para mayores de 18 años.

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