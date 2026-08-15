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Cultura Profética, Gondwana y Quique Neira darán concierto en Costa Rica: vea aquí los detalles del show

La productora Jogo confirmó el espectáculo que está pactado para octubre

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Por Jessica Rojas Ch.
Cultura Profética volverá a Costa Rica. Cortesía.
Los puertorriqueños de Cultura Profética mantienen una estrecha relación con el público tico gracias a su música y a los muchos conciertos que han presentado en Costa Rica. (Archivo)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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