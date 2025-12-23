Cubana impactada por lo visto en una feria del agricultor en Costa Rica: ‘Nunca vi tanta comida junta’

Anita la cubana compartió su experiencia en un video donde expresó asombro, emoción y desconcierto ante la variedad de productos disponibles.

Una influencer cubana llamada Anita dio a conocer que hace dos días salió de su país para llegar a Costa Rica, país en el que quedó impactada por lo que vio en una feria del agricultor. Su duro relato conmovió a sus seguidores.

La mujer visitó por primera vez una feria de este tipo en el país y describió la experiencia como un impacto emocional profundo. En un video publicado en redes sociales, la mujer afirmó: “El choque con la realidad fue demasiado duro. Nunca había visto tanta comida junta”.

“Llegar a un mercado y ver tantas cosas que en tu país ni siquiera puedes ver es algo que no se puede explicar. Aquí las personas vienen y compran lo que van a necesitar para toda la semana”, dijo.

La visitante cuestionó la situación que enfrenta Cuba, comparándola con una realidad que los ticos dan por sentada. “No entiendo por qué Cuba pasa por tantas cosas cuando en otras partes del mundo las personas pueden comprarse lo básico para vivir”, manifestó. Añadió que “toda persona del mundo debe tener derecho a tener estas cosas en su hogar o por lo menos al alcance”.

Las imágenes mostraban limones, tomates, aguacates, chiles, bananos, piñas y todo lo que se pueda imaginar que encuentra en una feria del agricultor cada fin de semana, o bien, todos los días en la verdulería a la vuelta de la esquina.

'Nunca vi tanta comida junta': cubana queda en shock tras visitar una feria del agricultor en Costa Rica

La mujer confesó sentirse desbordada por la experiencia. “Yo estaba como loca, parecía una niña chiquita. Nunca pensé que iba a ver tanta comida junta en un solo lugar”, relató.

Además, Anita también resaltó productos específicos: “Las fresas, mi amor, ustedes saben que en Cuba no las hay”, comentó.

Al final del recorrido probó guarapo (agua de sapo) en uno de los puestos. “No me pude ir sin probarlo y es súperrico. Creo que aquí le dicen caña de azúcar”, afirmó. Cerró el video al indicar: “Todavía estoy en shock, todavía no supero esto”.