Cubana impactada por lo visto en una feria del agricultor en Costa Rica: ‘Nunca vi tanta comida junta’

La mujer llegó al país hace dos días y admite que ‘el choque con la realidad fue demasiado duro’. Su relato ha conmovido a miles en las redes sociales

Por Fiorella Montoya
Anita la cubana compartió su experiencia en un video donde expresó asombro, emoción y desconcierto ante la variedad de productos disponibles.
CubaCosta Rica
