Cuál es el parque de Disney más barato del mundo y dónde se encuentra

El Tokyo Disney Resort lidera la lista de parques Disney con boletos más baratos y combina dos parques, hoteles y zonas temáticas únicas.

En seis destinos del mundo se concentran los parques temáticos de Disney. Aunque la alta demanda impide hablar de una temporada baja tradicional, los precios de entrada sí varían entre complejos. Esa diferencia marca cuál resulta más accesible para los visitantes.

Disney opera 12 parques temáticos, distribuidos en seis resorts a nivel global. Los complejos más conocidos se ubican en Estados Unidos. El primero fue Disneyland Resort, en Anaheim, California, que cuenta con dos parques. El más grande del mundo es Walt Disney World Resort, en Orlando, Florida, con cuatro parques principales.

En Europa existe un solo complejo. Se trata de Disneyland Paris, uno de los más visitados del planeta. Está integrado por dos parques. Uno de ellos, Walt Disney Studios, inició un proceso de remodelación total para transformarse en Disney Adventure World a partir de marzo de 2026.

Asia concentra tres propiedades de la compañía. Estas se localizan en Hong Kong, Shanghái y Tokio. El Tokyo Disney Resort destaca porque es el único en la región con dos parques temáticos.

A mediados del año pasado, Disney anunció la construcción de un nuevo resort en los Emiratos Árabes Unidos, cerca de Abu Dabi. La empresa aún no divulgó la fecha de inauguración.

Los parques de Disney con entradas más caras

Los boletos de Disney cambian según el día y la temporada. Sin embargo, los complejos más costosos suelen ser los de Estados Unidos.

En Disneyland Resort California, la entrada estándar de un día inicia en $104 por persona. En Walt Disney World Resort Florida, los boletos comienzan en $119 por persona.

Fuera de Estados Unidos, los accesos más elevados corresponden a Hong Kong Disneyland, desde $90, y Shanghai Disney Resort, con precios desde $70. En Disneyland Paris, las entradas arrancan en 50 euros por persona, cerca de $60 pesos mexicanos.

El parque de Disney más barato del mundo

El Tokyo Disney Resort registra los boletos más económicos de todos los complejos de la compañía. El precio inicia $55 pesos mexicanos.

Este resort abrió en abril de 1983 y fue el primer desarrollo turístico de Disney fuera de Estados Unidos. Se ubica en la ciudad de Urayasu, en la prefectura de Chiba, a unos 20 minutos en automóvil de Tokio.

Así es el Tokyo Disney Resort

El parque Disneyland Tokyo se divide en siete zonas temáticas, cada una con atracciones y ambientación propias:

World Bazaar , inspirado en un pueblo estadounidense de inicios del siglo XX.

, inspirado en un pueblo estadounidense de inicios del siglo XX. Adventureland , con referencias a culturas del mundo y escenarios selváticos.

, con referencias a culturas del mundo y escenarios selváticos. Westernland , ambientado en el viejo oeste y atravesado por el río artificial Rivers of Americas.

, ambientado en el viejo oeste y atravesado por el río artificial Rivers of Americas. Critter Country , con una gran montaña roja y criaturas del bosque.

, con una gran montaña roja y criaturas del bosque. Fantasyland , donde se alza el castillo de Cenicienta y se concentran atracciones clásicas.

, donde se alza el castillo de Cenicienta y se concentran atracciones clásicas. Toontown , basada en los dibujos y personajes de Walt Disney.

, basada en los dibujos y personajes de Walt Disney. Tomorrowland, dedicada al futuro, el espacio y la tecnología.

Entre las atracciones más reconocidas figuran Pirates of the Caribbean, Jungle Cruise, Mark Twain Riverboat, Peter Pan’s Flight, Haunted Mansion, It’s a Small World y Big Thunder Mountain.

El complejo incluye un segundo parque, DisneySea, dividido en ocho áreas temáticas inspiradas en destinos y leyendas marítimas. El recorrido abarca desde un puerto mediterráneo hasta una isla con un volcán activo y recreaciones de la costa árabe.

Un monorriel conecta todo el resort. El complejo suma cinco hoteles, un centro comercial con 140 tiendas, restaurantes, un cine y la tienda oficial Bon Voyage.

