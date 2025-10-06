Viva

¿Cuál es el mejor plato típico de Costa Rica? Torneo de comidas lo decidirá

El creador de contenido Julián Valverde organiza un torneo para elegir el mejor plato típico de Costa Rica. Ya existen 10 platos nominados, ¿cuál propone usted?

Por Fiorella Montoya
Julián Valverde impulsa un torneo nacional para definir cuál es el platillo más querido de Costa Rica entre 16 opciones típicas.
Julián Valverde impulsa un torneo nacional para definir cuál es el platillo más querido de Costa Rica entre 16 opciones típicas. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







