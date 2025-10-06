¿Cuál es el mejor plato típico de Costa Rica? Torneo de comidas lo decidirá

Julián Valverde impulsa un torneo nacional para definir cuál es el platillo más querido de Costa Rica entre 16 opciones típicas.

El Mundial de desayunos que organizó el streamer Ibai Llanos, donde Costa Rica participó con el gallo pinto pero quedó eliminada rápidamente, despertó una idea entre los creadores nacionales. El productor de contenido Julián Valverde buscará definir cuál es el mejor plato costarricense mediante un torneo local.

En sus redes sociales, Valverde informó que ya seleccionó 10 platos de los 16 que competirán por el título del mejor platillo del país. Los seis restantes serán elegidos entre los nominados por el público.

Los diez platos confirmados hasta el momento son: chifrijo, casado, gallo pinto, rice and beans, olla de carne, caldosa, chorreadas, arroz con pollo, tamal de cerdo y gallos de salchichón.

Valverde aclaró que el arroz con pollo debe ser el tradicional de fiesta. Además, explicó que cada persona puede nominar su platillo favorito. Incluso, el youtuber Araya Vlogs hizo su propuesta: “Yo le metería una empanada arreglada con mayonesa casera o una sopa negra con culantro y huevo duro”, comentó.

Valverde también dio a conocer su preferencia: “Yo, personalmente, voy a pedir que metamos el cantonés, porque por más de que sea un arroz chino, es una receta que solo existe en Costa Rica. En el mundo hay arroz mil delicias o arroz chaufa, pero el arroz cantonés solo existe en Costa Rica”, afirmó.

Entre los comentarios de la publicación, los costarricenses nominaron platos como el picadillo de arracache, frijoles blancos con pata de cerdo, pejibaye con mayonesa, sopa de mondongo y arroz con leche, entre otros.