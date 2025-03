Crítica de música: Un imitador llevó a Freddie Mercury al Palacio de los Deportes

Al escuchar a Marc Martel cantar Queen, basta con cerrar los ojos para visualizar a Freddie Mercury interpretando cada tema. El vocalista canadiense logra emular todos los modos, respiros y timbres que el difunto ídolo inglés le imprimía a los éxitos de su banda.

Martel y el grupo One Vision of Queen regresaron a Costa Rica para dar otra muestra de su show en el que emulan con precisión el legado de Mercury y compañía. (Habían venido a Parque Viva en el 2023.)

Su oferta es espectacular, apta tanto para quienes esperan los hits del grupo británico, como para quienes quieren más que las piezas obvias de un acto de este estilo.

Martel es, de alguna forma, un imitador de Mercury aprobado por los sobrevivientes de Queen. Su intervención vocal en la película biográfica Bohemian Rhapsody lo acreditó como un referente que carga con el legado vocal del compositor de la canción homónima. Eso lo ubicó sobre una palestra en la que, sin duda, se ha sabido mantener.

El concierto comenzó con un medley que mezcló extractos de One Vision, Keep Yourself Alive y Bicycle Race. Con el público ya caliente, fueron pasando a varios éxitos como You’re My Best Friend o Killer Queen, en una de las mejores ejecuciones de la noche.

Marc Martel se presenta con energía y cercanía con el público, provocando una reacción eufórica. Foto: Sergio Céspedes (Cortesía Sergio Céspedes/Cortesía Sergio Céspedes)

Under Pressure levantó a la audiencia de los asientos, al igual que lo harían más tarde I Want to Break Free, Don’t Stop Me Now y, por supuesto, los himnos We Will Rock You y We Are the Champions.

Las canciones de Queen tienen un furor propio, pero al escucharlas en una versión tan fiel, se siente como lo más cercano a ver a Mercury en vivo.

Si bien el sonido del Palacio de los Deportes no es clemente con ningún artista que lo visite, sí se aprecia el cuidado con el que One Vision of Queen replica el sonido de los instrumentos.

Sorprendieron en temas menos habituales del repertorio de la banda inglesa, como el foxtrot Seaside Rendezvous o con I Want It All, una pieza que Freddie nunca alcanzó a cantar en vivo. Martel, por su parte, sobresalió en todo el concierto, pero destacaría especialmente su interpretación de A Kind of Magic, Somebody to Love y cuando quedó en solitario con el piano para cantar la emotiva You Take My Breath Away.

Martel y One Vision of Queen logran algo más que un tributo: transportan a la audiencia a la esencia misma de Queen, permitiendo que, por unas horas, la magia de Freddie Mercury cobre vida nuevamente, esta vez, en el corazón de Heredia.

EL CONCIERTO

ARTISTA: Marc Martel y One Vision of Queen

LUGAR: Palacio de los Deportes

FECHA: 25 de marzo

ORGANIZACIÓN: Blackline Productions