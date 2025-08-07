Crítica de música: Testament recetó metal sin tregua

El tipo que estaba de pie a mi lado, al inicio del concierto, aguantó cinco canciones estacionado en su lugar. Luego de eso, se sumergió intempestivamente a la rueda de fanáticos que corría en círculos como una centrífuga in crescendo.

La música de la agrupación estadounidense Testament provoca eso. Despierta la adrenalina, enciende la chispa y detona una furia contenida. El doble bombo contribuye a que todo eso se canalice, o tal vez son los riffs intensos de las dos guitarras o la voz de Chuck Billy, de una impresionante energía cruda.

El quinteto tiene casi 40 años con sus quehaceres metaleros, ofreciendo un thrash frontal y rabioso. Costa Rica los conoce bien, pues esta ya es su quinta visita, desde que pisaron Club Peppers en el 2013, el mismo escenario donde se presentaron en esta ocasión.

Su repertorio atronador repasó una discografía extensa, en la cual se reconocen sus sonidos ochenteros, así como temas mucho más frescos y, a la vez, más groseros y potentes.

La audiencia se mantuvo cautivada por la música furiosa y la energía incesante de Testament. (Esteban Picado/Esteban Picado)

Empezaron con Practice What You Preach, un tema rabioso desde el primer compás. Más adelante ejecutaron The Haunting y Low, que son apenas dos de las numerosas canciones en los que los solos de Alex Skolnick descabezan a la audiencia. Más allá de ser veloces, se construyen con melodías muy elocuentes. Un lujo verlo en vivo, al igual que a su compañero en las cuerdas, Eric Peterson.

Chuck Billy antecedió Native Blood con un recordatorio orgulloso de sus orígenes nativoamericanos. Ya luego siguió la pieza cargada de patrones rítmicos técnicos.

Dentro del repertorio saltó a relucir una “balada”, Return to Serenity, la cual se entrecomilla, porque es una canción suave dentro del catálogo, pero no por ella aterciopelada.

Los años no pasan por Chuck Billy, quien se mantiene gritando con fuerza. (Esteban Picado/Esteban Picado)

Fue una excepción bien acogida por la audiencia, seguida por un lucido solo de batería de Chris Dovas, a quien su melena casi no dejó que le viéramos la cara. Over the Wall y el clásico Into the Pit cerraron la noche, sin la necesidad de ofrecer un encore.

El quinteto supo mantener su intensidad firme durante todo su concierto, con el que inauguran el tour que a continuación los llevará por Sudamérica. Los músicos sexagenarios, sin duda, seguirán provocando que en muchos recintos más los fanáticos sigan sumergiéndose en ruedas humanas imparables.

EL CONCIERTO

EL ARTISTA: Testament

LUGAR: Pepper’s Club

FECHA: 7 de gosto

ORGANIZADOR: Black Line Productions