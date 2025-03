Cristian Castro regresa al colegio 33 años después: ‘Me hizo falta para encarar mejor muchas cosas’

Cristian Castro tomó una decisión trascendental en su vida : a sus 50 años regresó al colegio para terminar sus estudios.

Mientras estaría preparando una posible boda con su novia, la argentina Mariela Sánchez, y atraviesa una etapa de cambios personales, el cantante mexicano reveló en el programa Secretos Verdaderos que retomó su educación, una meta pendiente desde hace décadas.

“Estoy volviendo al colegio a terminar el secundario. Entonces, hay un reencuentro lindo con el estudio que ya lo venía sembrando desde hace un tiempo”, dijo.

El intérprete de No podrás aseguró que esta decisión no fue improvisada. Según explicó, su interés por completar su formación académica no solo responde al deseo de crecimiento personal, sino también a su evolución como artista.

“He tratado de estar cerquita de los estudios como para ir sembrando más en mí y entregarles algo mejor a ustedes, también musicalmente hablando”, agregó.

Castro, quien desde los siete años estuvo inmerso en el mundo del espectáculo, confesó que tuvo que abandonar la escuela para seguir su carrera como cantante. En 1992, cuando el éxito lo sorprendió, dejó los estudios definitivamente.

“Se me vino una época muy buena cuando recién comencé con No podrás. Me fui de gira y ya nunca volví y la verdad es que me hizo falta estudiar como para encarar mejor muchas cosas”, admitió.

Además de este reto personal, el cantante habló sobre otras facetas importantes de su vida, como su paternidad. Aunque reconoció que no siempre ha estado a la altura, aseguró que quiere cambiar esa realidad.

“No soy tan buen papá, quisiera serlo. Yo no presumo tanto como otros papás que son muy buenos. Mis compañeros de clase, por ejemplo, sí son muy buenos padres”, dijo con honestidad.

En cuanto a su relación con Verónica Castro, su madre, Cristian afirmó que, pese a las diferencias del pasado, hoy mantiene un vínculo más cercano con ella. Incluso, reveló que fue Verónica quien le compró los anillos de compromiso para su boda con Mariela Sánchez.

“La veo más cariñosa que nunca, está mimosa, quiere que la mimemos”, mencionó al recordar un reciente viaje en crucero junto a la actriz.

Asimismo, anunció que está a punto de lanzar un nuevo disco con el que planea retomar su carrera a nivel internacional.