‘Crecimos juntas’: el emotivo regreso de Miley Cyrus a Hannah Montana en su 20 aniversario

“Lilly, ¿quieres que te cuente un secreto?”. Con esa pregunta cómplice comenzó una historia que no solo transformó la vida de Miley Cyrus en Hannah Montana, sino que conquistó los corazones de millones de niñas que, desde sus casas, soñaban con ser esa superestrella, salida de un pequeño pueblo en Tennessee.

Era el 24 de marzo de 2006 cuando Disney Channel estrenaba el primer episodio de una serie que marcaría un antes y un después en la televisión. Ese preciso día, la pantalla chica mostró el momento mágico en el que Lilly, la amiga incondicional, descubría que su máximo ídolo del pop era la misma persona con la que compartía pupitres, secretos de adolescentes y los primeros dilemas del corazón.

A partir de ahí, el crecimiento no fue solo para los personajes en pantalla. Al lado de Miley y Lilly crecieron miles de seguidoras que hoy rozan los 30 años y no olvidan el famoso dicho: “”¿cómo dices que dijiste?”.

Juntas atravesaron la euforia de ver a los Jonas Brothers, los debates intensos por elegir entre Jake y Jesse —los intereses románticos más recordados de la protagonista—, el salto a la universidad e, incluso, el duelo de los primeros corazones rotos.

Han pasado ya 20 años desde que aquella chica de la peluca rubia convirtió su talento en un fenómeno global de cuatro temporadas y una película que nos recordó que, por encima de la fama, siempre estarán el valor de la amistad, la familia y la lealtad.

El especial incluirá temas como 'The Best of Both Worlds' y 'The Climb', en la voz de una Miley Cyrus de 33 años. (AMY SUSSMAN/Getty Images via AFP)

Hannahversary: El reencuentro que necesitábamos

Para conmemorar este hito, Miley Cyrus regresa a sus raíces en un evento cargado de madurez. El próximo 24 de marzo, exactamente dos décadas después del estreno original, la plataforma Disney+ lanzará en exclusiva Hannahversary, un especial de una hora que reúne a la artista con 215 fans que llenaron el emblemático estudio Sunset Gower de Hollywood.

Tras una serie de polémicas de Cyrus en relación a Hannah Montana, entre ellas el haber hablado de la presión y los problemas de identidad que sufrió al interpretar al personaje, también ha reconocido que esa etapa le dio la base de su carrera.

Para el 15.º aniversario de la serie, ya le había escrito una carta abierta a Hannah Montana reconciliándose públicamente con esa parte de su historia, y ahora dará a su público un espectáculo único.

La serie 'Hannah Montana' cumple 20 años desde su estreno, el 24 de marzo de 2006. (MICHAEL BUCKNER/Getty Images via AFP)

En este encuentro, conducido por Alex Cooper, Cyrus realiza una introspección profunda sobre lo que ha significado su evolución artística. Deja claro que su etapa como Hannah no fue algo que intentara destruir, sino un piso sólido sobre el cual pudo transformarse.

Incluso, el tráiler muestra a Miley entrando al set diciendo con emoción: “Qué bueno estar en casa. Tenemos tantos recuerdos en común. De hecho, crecimos juntas”.

¡Y ni lo digas, Miley! Toda una generación creció bailando sus canciones… y hasta jugando sus videojuegos. Muchos recordarán ese momento de encender el PlayStation 2 para entrar al mundo de Hannah Montana: elegir su vestuario, llevarla a conciertos y controlar sus pasos de baile en la pista.

El repertorio musical del programa a estrenarse promete erizar la piel de los asistentes. Está confirmado que interpretará himnos como The Best of Both Worlds, introducción de la serie; Wherever I Go, pieza clave en las despedidas y la transición a la universidad, y por supuesto The Climb.

Esta última canción marcó un hito, pues en la película es el tema con el que le confiesa a su pueblo en Tennessee su verdadera identidad.

En sus propias palabras para la revista Variety, volver al personaje fue un ejercicio de reconciliación, afirmando con gratitud que su vida entera es el resultado de la lealtad incondicional de su audiencia.

Miley Cyrus protagoniza 'Hannahver', un especial de una hora donde vuelve a su casa en Malibú. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

El legado de un ícono

El impacto de la serie Hannah Montana sigue siendo asombroso, incluso años después de su final. Según datos recientes, el catálogo de la franquicia ha acumulado más de 500 millones de horas de streaming en Disney+ a nivel mundial.

Cabe destacar que el álbum de la primera temporada fue la primera banda sonora de televisión en debutar en el número uno del Billboard 200, y que la gira Best of Both Worlds agotó entradas en más de 70 estadios. Esto convirtió su documental en la película de concierto más taquillera de la historia en su momento.

Este nuevo especial no solo ofrecerá una visión íntima de la creación de un icono de la cultura pop, sino que también incluirá imágenes de archivo nunca antes vistas y la aparición de caras conocidas que nos transportarán directamente a los años 2000.

Además, se dio a conocer que su padre en la serie y en la vida real, Billy Ray Cyrus, formará parte del documental, y que la estrella Selena Gomez podría tener un cameo especial.

El estreno de Hannah Montana en 2006 rompió récords de audiencia en Disney Channel; así lucía Miley Cyrus en sus inicios. (PETER KRAMER/Getty Images via AFP)

Otra de las partes emocionantes es que Miley, nuevamente, le dará vuelta a su armario con icónicos outfits que utilizó durante todo su paso por la serie.

Como detalle especial, el documental llegará en su versión original con subtítulos en español para unir a los fans de todo el mundo. .