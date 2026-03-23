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‘Crecimos juntas’: el emotivo regreso de Miley Cyrus a Hannah Montana en su 20 aniversario

La cantante regresa con un emotivo especial en Disney+ que revive su legado, su música y el impacto en toda una generación

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Por Fiorella Montoya

“Lilly, ¿quieres que te cuente un secreto?”. Con esa pregunta cómplice comenzó una historia que no solo transformó la vida de Miley Cyrus en Hannah Montana, sino que conquistó los corazones de millones de niñas que, desde sus casas, soñaban con ser esa superestrella, salida de un pequeño pueblo en Tennessee.








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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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