Billy Ray Cyrus gana en tribunales demanda de mujer que afirmó ser la madre biológica de Miley Cyrus

Un tribunal de Nashville rechazó la demanda de una mujer que afirmó ser la madre biológica de Miley Cyrus y ordenó que indemnice a Billy Ray Cyrus por gastos legales

Por O Globo / Brasil / GDA
Tribunal de Estados Unidos falló a favor de Billy Ray Cyrus y desestimó la demanda que buscaba reconocimiento de maternidad de Miley Cyrus. (NBC/NBCU Photo Bank/NBCUniversal via)







O Globo / Brasil / GDA

