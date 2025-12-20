Billy Ray Cyrus gana en tribunales demanda de mujer que afirmó ser la madre biológica de Miley Cyrus

Tribunal de Estados Unidos falló a favor de Billy Ray Cyrus y desestimó la demanda que buscaba reconocimiento de maternidad de Miley Cyrus.

Un tribunal de Nashville, Estados Unidos, rechazó de forma definitiva la demanda presentada por una mujer de Arizona que aseguró ser la madre biológica de Miley Cyrus. La resolución favoreció a Billy Ray Cyrus, padre de la cantante, y ordenó a la demandante cubrir los gastos legales del músico.

La decisión judicial se emitió el miércoles 17 de diciembre. El tribunal determinó que Jayme Lee debía reembolsar a Billy Ray Cyrus cerca de $7.500, monto correspondiente a honorarios de abogados y costas procesales. El juzgado también estableció el pago de intereses posteriores a la sentencia, según informó el medio Daily Mail.

De acuerdo con el fallo, el juez consideró que la demandante actuó de forma irracional al presentar y sostener acusaciones que carecían de fundamento legal.

Billy Ray Cyrus estuvo casado durante 29 años con Tish Cyrus, madre de Miley Cyrus. El matrimonio se extendió desde 1993 hasta 2022. Ambos figuran como los padres legales de la artista desde su nacimiento.

Antecedentes del proceso judicial

A inicios de diciembre, Jayme Lee interpuso una demanda en los tribunales de Estados Unidos. En el escrito afirmó que era la madre biológica de Miley Cyrus y que tenía 12 años cuando nació la cantante. Según su versión, realizó un supuesto acuerdo de adopción privada con Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus.

La demandante sostuvo que los términos de ese acuerdo se incumplieron. Con base en esa afirmación, solicitó el reconocimiento legal de la maternidad y una indemnización por sufrimiento emocional severo.

En el proceso, Lee también alegó que el contrato le otorgaba derechos para elegir el nombre de la niña y desempeñarse como niñera y profesora de piano durante la infancia de la artista. Todos esos planteamientos fueron rechazados por el tribunal.

La resolución judicial puso fin al caso sin posibilidad de nuevas acciones sobre los mismos hechos, según consta en el fallo emitido en Nashville.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.