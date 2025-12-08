Viva

Mujer afirma ser la madre biológica de Miley Cyrus y desata disputa legal con Billy Ray Cyrus

Una estadounidense solicitó ante los tribunales ser reconocida como madre biológica de la cantante Miley Cyrus. El padre de la artista respondió con una contrademanda

Por O Globo / Brasil / GDA
Una mujer afirmó ser la madre biológica de Miley Cyrus y denunció a sus padres por romper un contrato privado de adopción.
Una mujer afirmó ser la madre biológica de Miley Cyrus y denunció a sus padres por romper un contrato privado de adopción. (Instagram/@mileycyrus)







