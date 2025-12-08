Mujer afirma ser la madre biológica de Miley Cyrus y desata disputa legal con Billy Ray Cyrus

Una mujer afirmó ser la madre biológica de Miley Cyrus y denunció a sus padres por romper un contrato privado de adopción.

Una mujer identificada como Jayme Lee acudió a la Justicia de Estados Unidos con el objetivo de que se le reconozca como madre biológica de la artista Miley Cyrus.

La mujer alegó que firmó un acuerdo privado de adopción con Billy Ray Cyrus y Tish Cyrus, quienes actuaron como padres legales de la cantante, pero que los términos del pacto habrían sido violados.

Según el portal Page Six, la denunciante afirmó que tenía 12 años cuando Miley nació. En la demanda, alegó que el acuerdo le otorgaba derechos como elegir el nombre de la niña y trabajar como su niñera y profesora de piano. La mujer también denunció una serie de afectaciones psicológicas por el sufrimiento emocional severo que aseguró haber padecido.

La demanda incluyó acusaciones por incumplimiento de contrato, fraude, representación falsa, daño emocional intencional e interferencia con derechos parentales.

En respuesta, Billy Ray Cyrus presentó una contrademanda el pasado 20 de noviembre, en la que acusó a Jayme Lee de acoso contra él y su familia. El mismo medio informó que el caso fue descartado el 5 de diciembre, aunque aún existe la posibilidad de apelación.

La mujer también solicitó que se realizara un análisis de ADN supervisado para comprobar el vínculo de maternidad con la artista. Sin embargo, un juez rechazó la solicitud en octubre, luego de que Jayme Lee también denunciara que la familia Cyrus cortó todo contacto con ella tras el nacimiento de la cantante e incluso la habría amenazado con una acción policial.

Los representantes de Miley Cyrus, su madre Tish y su padre Billy Ray no se han pronunciado públicamente sobre el caso ni sobre las declaraciones de Jayme Lee.

Billy Ray y Tish Cyrus se separaron en 2022, después de casi 28 años de matrimonio. Además de Miley, son padres de Braison (31 años) y Noah (25 años). El cantante también adoptó a Brandi (38) y Trace (36), hijos de Tish de una relación anterior.

En la actualidad, Billy Ray mantiene una relación con la actriz Elizabeth Hurley, mientras que Tish está casada con el actor Dominic Purcell. Por su parte, Miley Cyrus está comprometida con el músico Maxx Morando, tras su separación del actor Liam Hemsworth.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.