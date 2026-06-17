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Costarricense revela el lado oculto de ser voluntario en el Mundial 2026: su lugar para ver partidos es de no creer

El hombre se encuentra en la sede de Miami. Para sus seguidores en redes sociales mostró la indumentaria que FIFA le brindó para hacer su trabajo

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Por Fiorella Montoya
El costarricense Roy Saavedra compartió en redes sociales sus vivencias en los estadios, donde mostró los beneficios exclusivos y accesos VIP
El costarricense Roy Saavedra compartió en redes sociales sus vivencias en los estadios, donde mostró los beneficios exclusivos y accesos VIP. (Instagram /Instagram)







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Mundial 2026Roy SaavedraVoluntario FIFA
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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