Costarricense revela el lado oculto de ser voluntario en el Mundial 2026: su lugar para ver partidos es de no creer

El costarricense Roy Saavedra compartió en redes sociales sus vivencias en los estadios, donde mostró los beneficios exclusivos y accesos VIP.

Un voluntario costarricense que se encuentra en el Mundial 2026 dio a conocer cómo es la realidad que viven quienes acuden a la cita futbolera en esa condición. El tico se encuentra en la sede de Miami.

Roy Saavedra ha estado contando en sus redes sociales cómo es la experiencia, ya que él asiste a ensayos previos a los partidos organizados por FIFA. En su camino mostró el ambiente que se vive, robots que hacen entregas y el cómo viven la experiencia, ya sea desde el Fan Fest o adentro de los estadios.

Fue justamente esa última experiencia la que despertó la curiosidad, ya que mostró cómo vive de cerca cada partido, luego de realizado su trabajo como voluntario de la organización.

“Después de tanto trabajo estamos viendo el partido en una sala VIP, estas experiencias son únicas”, dijo el costarricense al mostrar una vista espectacular que tenía.

El tico recibió por parte de la FIFA tenis nuevos, una chaqueta, un canguro edición especial, una pantaloneta, una gorra, camisa y hasta un desodorante. Asimismo, continúa generando videos de su experiencia viviendo de cerca el Mundial.