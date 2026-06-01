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Costarricense fue fichada por Telemundo para proyecto sobre liderazgo femenino

La reconocida psicóloga ya ha trabajado como consultora en documentales de Netflix y otros proyectos con Televisa

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Por Fiorella Montoya
Jimena Caballero ya trabajó en otros proyectos de grandes cadenas mexicanas y de streaming. (Cortesía de Jimena Caballero)







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Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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