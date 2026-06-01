Costarricense fue fichada por Telemundo para proyecto sobre liderazgo femenino

Jimena Caballero ya trabajó en otros proyectos de grandes cadenas mexicanas y de streaming.

La psicóloga y comunicadora costarricense Jimena Caballero formará parte de un nuevo proyecto de la famosa cadena Telemundo, en Miami, Estados Unidos. Este formato audiovisual se enfoca en el liderazgo, el empoderamiento latino y el bienestar emocional femenino.

Caballero ha desarrollado su carrera como terapeuta por más de una década en Costa Rica y ahora aportará herramientas psicológicas y conversaciones sobre autoestima, agotamiento emocional, autenticidad, relaciones humanas y los desafíos de las mujeres líderes y profesionales migrantes latinas en el mundo.

Además de su trabajo clínico, la profesional colaboró como consultora en comunicación social y contenido humano para proyectos audiovisuales y plataformas internacionales. Esto incluyó asesorías vinculadas a medios como la televisión mexicana y series de streaming, entre ellas varios documentales en Netflix.

En estas consultorías abordó temas relacionados con vínculos humanos, identidad, género y comportamiento emocional.

“No podemos seguir hablando de éxito, liderazgo o empoderamiento sin hablar también de ansiedad, agotamiento emocional y duelo migratorio. Muchas mujeres y hombres están intentando sostenerlo todo en silencio”, expresó Caballero en un comunicado de prensa.