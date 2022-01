Psicóloga costarricense es fichada por Netflix

La psicóloga costarricense Jimena Caballero consiguió que Netflix volteara la mirada hacia ella y se hiciera de sus servicios.

Jimena no es precisamente una actriz, sin embargo, su trabajo como psicóloga le ha permitido aparecer en canales costarricenses como Repretel, Multimedios y Sinart hablando sobre salud mental, lo que le permitió ser tomada en cuenta por el gigante del streaming para trabajar detrás de escena.

Los primeros proyectos de Jimena con Netflix han consistido en observar documentales que la compañía ya tiene listos y que se estrenarían en algún momento de este 2022. Luego de verlos, la tica analizó las producciones a profundidad y emitió diferentes criterios sociales sobre los mismos.

Desde hace más de una década, Jimena Caballero es una psicóloga y activista en distintas causas sociales. (Cortesía)

“Yo trabajé por mucho tiempo en activismo político y activismo social: haciendo obras de teatro con privadas de libertad, personas trans, mujeres indígenas y con diferentes grupos vulnerables en el país. Luego trabajé en Casa Presidencial y Asamblea Legislativa, entonces tenía un conocimiento amplio sobre estas temáticas. En diciembre del 2021, por su parte, me gané una beca de Netflix sobre cómo diseñar proyectos para ellos. Al mismo tiempo se me presentó la oportunidad de hablar con un directivo de Netflix al que le gustó mi currículum y me dijo que quería que yo los asesorara en unos proyectos que ya tenían y yo les brindé mi servicio.

“A ellos les gustó tanto mi trabajo, con las observaciones y referencias que yo hice, que me dijeron que querían que yo los siguiera asesorando como consultora, es decir, detrás de escena, porque mi trabajo está enfocado en realizar observaciones en el planteamiento de guiones para documentales sobre derechos humanos y psicología social que ellos realizan”, explica Caballero.

Hasta ahora, la psicóloga ha trabajado con Netflix en tres documentales diferentes. Además, está desarrollando un guión que le pidieron para un proyecto propio, que debe entregarle a la compañía de servicio de streaming antes de setiembre de este 2022.

“Me capacitaron y ahora tengo la posibilidad de ir desarrollando una propuesta para un documental y poder presentarles el proyecto. Ya en enero del próximo año tendría que entregar un piloto”, dice.

Jimena, de 32 años, es enfática en que su llegada a Netflix no fue producto de la casualidad, sino que es una meta que se propuso hace un par de años atrás, cuando comenzó a enviar muchos curriculums y a tocar puertas, para llevar mensajes que incidieran en la población de forma masiva.

Jimena Caballero ha dado, hasta ahora, tres consultorías para Netflix. (Cortesía)

“Yo estos últimos años he estado buscando contactos en Instagram, en LinkedIn, he estado mandando curriculums y haciéndome mis relaciones públicas, porque al principio de la pandemia me buscaron de Repretel para hablar de un tema y ahí yo dije: ‘‘Ay, qué bonito poder llevar mensajes a través de la televisión’ y entonces yo empecé a aprender un poco más sobre las conexiones y las relaciones públicas. A partir de ahí busqué quiénes eran los ejecutivos de Netflix, quienes eran los de tal empresa y así poco a poco conseguí contactos”, detalla.

Oportunidades

Paralelo a sus consultorías para Netflix, la psicóloga costarricense también logró ser fichada por Televisa, la afamada compañía de televisión mexicana. Allí, Caballero aparece en los diferentes espacios televisivos abordando diferentes temas de salud mental.

Para ello, cada cierto tiempo debe viajar de Costa Rica a México a grabar programas. De hecho, en los próximos días, debe tomar un avión rumbo a territorio azteca para volver a los estudios.

“Ya grabé para el programa Expreso del mañana y ahora tengo que volver a dejarles notas a este noticiero, sobre salud mental. También voy de invitada al programa Sale el sol. En total tengo tres entrevistas”, comenta Caballero.

Jimena agrega que, adicionalmente, la cadena mexicana le solicitó generar material desde Costa Rica, para que pueda ir saliendo al aire en las noticias con mayor frecuencia.

“Ellos lo que quieren es que se vea el país, que lo promocionemos y hablar sobre aventura enfocado en la salud mental”, finalizó.