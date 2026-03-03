Viva

Costarricense dejó su negocio de tecnología por el arte y hoy sus piezas se venden por miles de dólares en el extranjero

Sus esculturas y puertas de maderas talladas son apetecidas en Estados Unidos, México, Guatemala y también en Costa Rica; países en donde se abrió mercado mediante redes sociales

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Escultor Jonathan Barrantes
Monosy tucanes sobresalen en esta creación de Jonathan Barrantes, escultor costarricense. (Marvin Caravaca/marvin caravaca)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Jonathan BarrantesEscultor Jonathan Barrantes
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.