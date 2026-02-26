Áncora

Descubra la riqueza de la escultura en la Biblioteca Nacional: Vea la nueva exposición

‘Sublimación escultórica’ es una exposición gratuita que puede visitar en la Biblioteca Nacional para conocer este arte a fondo.

Por Fernando Chaves Espinach
Obra en la exposición “Sublimación escultórica”, una muestra antológica del reconocido artista costarricense Domingo Ramos Araya.
Obra en la exposición “Sublimación escultórica”, una muestra antológica del reconocido artista costarricense Domingo Ramos Araya. (Ministerio de Cultura y Juventud/Cortesía del Ministerio de Cultura y Juventud)







Fernando Chaves Espinach

Fernando Chaves Espinach

Editor de Revista Dominical y Áncora. MA en Programación y Curaduría de Cine (Birkbeck, U. de Londres). 15 años de experiencia en periodismo de cultura. Bachiller en Periodismo y Producción Audiovisual por la Universidad de Costa Rica. Codirector de Pólvora Fiesta de Cine e Ideas. Exdirector del CR Festival de Cine, excurador MADC y otros espacios.

