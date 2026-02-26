Descubra la riqueza de la escultura en la Biblioteca Nacional: Vea la nueva exposición

(Ministerio de Cultura y Juventud/Cortesía del Ministerio de Cultura y Juventud)

Este año, en las premiaciones del 2025, el capítulo local de la Asociación Internacional de Críticos de Arte (AICA Costa Rica) reconoció a Domingo Ramos Araya como “Maestro Consagrado”. Si no ha tenido oportunidad de conocer su trabajo anteriormente, la oportunidad se la ofrece la Biblioteca Nacional, en San José, con la exposición Sublimación escultórica.

Abierta hasta el 26 de marzo en el horario regular de la Biblioteca, ubicada frente al Parque Nacional, se organizó con la curaduría de Otto Apuy (Premio Magón 2025) y Juan Carlos Flores Zúñiga, crítico de arte y presidente de AICA Costa Rica.

"La muestra destaca su maestría en la talla directa, utilizando materiales que van desde maderas autóctonas como el pochote, cedro amargo y cocobolo, hasta piedras volcánicas de Orosi y mármoles internacionales de Italia y España“, explica el Ministerio de Cultura y Juventud en un comunicado de prensa.

“El arte nace en mí de la urgente necesidad de captar sentimientos o estados de ánimo que, mediante un proceso técnico, han sido plasmados en obras tridimensionales”, afirma el escultor sobre su proceso creativo.

Según el MCJ, “la muestra se complementa con una muestra de documentos sobre Domingo Ramos y su obra, como el libro de poesía del artista, catálogos de sus anteriores exposiciones, así como artículos publicados en periódicos y revistas".

Domingo Ramos muestra trabajos escultóricos desde los año 70. ( Ministerio de Cultura y Juventud/Cortesía del Ministerio de Cultura y Juventud)