Costarricense compró lentes con prescripción en AliExpress por insólito precio y sorprende lo que recibió (video)

Entre su infinidad de artículos de todo tipo, AliExpress sorprende al vender lentes con prescripción. Así lo mostró una tica.

Una joven costarricense compró en la plataforma AliExpress lentes con prescripción por un insólito precio, de hasta más de 10 veces menos que el costo que tiene un artículo similar en las ópticas de Costa Rica.

La mujer compartió su experiencia a través de un video en TikTok que ha llamado la atención de cientos de usuarios.

De acuerdo con su testimonio, ella pidió dos pares de lentes el 17 de diciembre de 2025 y estos le llegaron el 13 de enero. No obstante, aclaró que originalmente la aplicación le indicaba que uno llegaría hasta febrero y el otro artículo en marzo.

Los lentes venían con su respectivo estuche, una herramienta para ajustar los tornillos y una etiqueta con la descripción del aumento y otros detalles. El primero que mostró, fue un par que personalizó para que se oscurezcan al recibir los rayos del sol.

“Wow. Efectivamente, sí tienen mi prescripción; sí lo puedo notar. Y se supone que son de los que se oscurecen con el sol. Los pedí así para manejar, porque no tengo lentes oscuros que tengan mi prescripción y es un poco incómodo”, reaccionó sorprendida al probarlos por primera vez.

El otro par eran lentes regulares para el día a día, que ordenó casi idénticos a los que ya tenía.

“Puedo decir que sí veo excelente. Hay gente que he visto que le genera inseguridad el hecho de que talvez tengan la prescripción incorrecta y les haga daño. Ustedes pueden llevarlo a una óptica y pedirles que los revisen para ver si es acorde a lo que pidieron”, comentó.

“Pero en mi caso, por lo menos a simple vista, con solo usarlos, puedo decir que sí funcionan y son adecuados”, agregó.

La joven aseguró que, en total, su compra salió en ¢36.000: ¢25.000 por los dos pares personalizados, más ¢11.000 que le cobró un servicio externo para entregarle el paquete en su casa.

También detalló que, en primer lugar, se debe realizar un examen de vista y pedir los resultados impresos para tener la información correcta a la hora de ordenar.

“Creo que vale la pena. Fui a la óptica a ver aros parecidos a estos y los más económicos costaban ¢30.000, solo el aro, sin el lente. Con lo que en Costa Rica hubiera pagado solo el aro, me compré dos lentes con todo y prescripción”, aseveró.

En los comentarios, muchos reaccionaron asombrados y manifestaron su deseo de adquirir unos, argumentando que en el país pueden llegarles a costar desde ¢100.000 hasta incluso más de ¢200.000.

Por otra parte, algunos tienen sus reservas sobre si la calidad del artículo pueda compararse con los productos de las ópticas nacionales.