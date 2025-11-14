Viva

Costa Rica sí estará en el Mundial... de buses: Vea los representantes e identifique si se ha subido en alguno

Ante la difícil situación de la Selección de fútbol, los ticos pueden optar por apoyar autobuses. ¡Y no es chiste!

EscucharEscuchar
Por Juan Pablo Sanabria
Mundial de buses
La empresa Caribeños tiene a dos ejemplares que representarán a Costa Rica en el Mundial de buses. (Facebook/Facebook)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.