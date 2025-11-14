Costa Rica sí estará en el Mundial... de buses: Vea los representantes e identifique si se ha subido en alguno

La empresa Caribeños tiene a dos ejemplares que representarán a Costa Rica en el Mundial de buses.

Deje las penas y el negativismo por la Selección de Fútbol de Costa Rica, porque más allá del pésimo resultado contra Haití, al final resulta que el país sí estará en el Mundial... pero de autobuses, donde ya tenemos cinco representantes.

Y visto el panorama actual, pareciera que nos irá mejor apoyando buses que jugadores. Porque aunque algunos son directamente unas latas y otros se alzan en llamas repentinamente, al menos, de alguna u otra forma, los autobuses sí llegan a su destino.

Más allá de bromas, esto no es chiste ni cuento. Los fanáticos autobuseros se sumaron a la tendencia de poner a competir desayunos, chocolates y a cuanta cosa pueda asignársele el fervor de una bandera, para dar lugar a un peculiar concurso.

De este modo, la cuenta Buseros a la pesca, que tiene millones de reproducciones en TikTok, está organizando el Mundial de Buses, en el que Costa Rica se enfrentará a Panamá, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Guatemala.

En Centroamérica existe toda una cultura de apreciación de los buses y, en países como El Salvador, es muy común ver a estos vehículos modificados con llamativas luces y colores.

Sin embargo, este no es el caso de los ticos, que optaron por los buses que se consideran “de lujo”, utilizados para viajes largos.

De momento, no hay fecha para el mundial, que dictará el ganador mediante votaciones en redes sociales. Eso sí, desde ya póngale ojo a la poderosa alineación tica, porque a lo mejor y usted se ha subido a bordo de estas máquinas:

El Black Star , de la empresa de transporte Caribeños, que cubre la ruta San José-Limón.

Desde Pulmitan de Liberia se suma el María Pía, que pone la bravía guanasteca a la convocatoria.

, que pone la bravía guanasteca a la convocatoria. Caribeños aporta un camión más con el llamado del Camila .

Don José Alberto llega con señorío. Se trata de un ejemplar de Transportes Deldu que representa la ruta hacia Peñas Blancas.

llega con señorío. Se trata de un ejemplar de Transportes Deldu que representa la ruta hacia Peñas Blancas. Cierra el equipo la Luciana, de Autotransportes Solisa.

El María Pía es el autobús más colorido entre los seleccionados de Costa Rica. (Facebook)

El Don José Alberto también representará a Costa Rica. (Facebook)