Costa Rica recibirá ‘Epical’, el espectáculo sinfónico que combina música, tecnología y fantasía

'Epical' combina un espectáculo musical con experiencias tecnológicas inmersivas para el público. Se presentará en Costa Rica a finales de mayo en el Teatro Auditorio Nacional.

Con una fusión de música en vivo, tecnología audiovisual de última generación y una narrativa de mundos fantásticos, el espectáculo internacional Epical llegará a Costa Rica para presentarse en el escenario del Teatro Auditorio Nacional, en el Museo de los Niños.

La cita es el sábado 23 de mayo, con dos funciones a las 4 p. m. y a las 7:30 p. m.

“Esta propuesta promete transformar la manera en que el público experimenta la música en vivo”, comentó la producción en un comunicado de prensa.

“Más que un concierto, Epical se presenta como una experiencia inmersiva donde una orquesta y un coro en escena se sincronizan con un despliegue tecnológico de primer nivel: pantallas de gran formato, efectos especiales y una narrativa que transporta al espectador a universos fantásticos”, agregó la comunicación.

El repertorio de Epical, espectáculo originado en España, fusiona lo sinfónico, el rock y la música contemporánea en un recorrido emocional y sensorial.

“Epical nace con la intención de emocionar y sorprender al público desde todos los sentidos. No queríamos hacer un concierto tradicional, sino crear una experiencia que conecte con las personas, que las haga sentir parte de una historia”, comentó Andrés Gómez, director de la Escuela Superior de Música Costa Rica.

La puesta en escena de 'Epical' contará con la participación de experimentados artistas costarricenses. (Cortesía)

La presentación en nuestro país es el punto de partida de la gira latinoamericana del show. Esta decisión responde al conocimiento de Costa Rica como una plaza cultural activa, con un público abierto a propuestas innovadoras y de alto nivel artístico, agregó la producción.

La puesta en escena contará con la participación de artistas costarricenses.

Para obtener información sobre las entradas, puede consultar el sitio specialticket.net.