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Costa Rica recibirá ‘Epical’, el espectáculo sinfónico que combina música, tecnología y fantasía

Nuestro país será el primero en Latinoamérica en ver este espectáculo. Solo se realizarán dos funciones en suelo tico

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Por Jessica Rojas Ch.
Epical
'Epical' combina un espectáculo musical con experiencias tecnológicas inmersivas para el público. Se presentará en Costa Rica a finales de mayo en el Teatro Auditorio Nacional. (Cortesía)







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Jessica Rojas Ch.

Jessica Rojas Ch.

Periodista de entretenimiento y cultura desde el 2012. Se especializa en temas de música nacional e internacional. Trabaja para La Nación desde el 2012. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas en bachillerato de periodismo. Recibió una mención de honor en el 2022 en los premios de La Nación.

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