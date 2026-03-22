Universo sinfónico internacional “Epical” llega al Auditorio Nacional

El evento se realizará en el Auditorio Nacional y Costa Rica es la primera parada de esta gira por Latinoamérica.

El próximo sábado 23 de mayo, el Auditorio Nacional se convertirá en el escenario de la primera presentación en Costa Rica del universo sinfónico Epical, un espectáculo internacional que fusiona música, fantasía y cine en una experiencia sensorial de gran formato.

Más que un concierto, Epical es una experiencia inmersiva que integra una orquesta sinfónica y un coro con solistas de rock y electrónica, en un espectáculo que combina música original con versiones épicas de piezas icónicas del pop, el rock, bandas sonoras de cine y obras clásicas de compositores como Beethoven y Mozart. Todo esto acompañado de proyecciones cinematográficas, iluminación sincronizada, danza y narraciones en off que sumergen al público en una historia de magia, emoción y épica.

El proyecto fue creado y es dirigido por el compositor, productor musical y director de orquesta Pepe Herrero, artista con una destacada trayectoria internacional que abarca desde el pop y el heavy metal hasta la música sinfónica y cinematográfica. A lo largo de su carrera, Herrero ha recibido premios en festivales de cine en Los Ángeles, Tokio, Londres, París y Milán, así como discos de platino y oro junto a reconocidos artistas como Mónica Naranjo y Camilo Sesto, además de un premio a la innovación en ópera.

Las entradas ya se encuentran a la venta en Special Tickets.

“Epical no es solo un concierto, es un universo que se vive y conecta generaciones a través de la música y la emoción. Queremos que el público en Costa Rica sienta que entra a una historia donde la fantasía, el cine y la fuerza sinfónica se unen para contar un relato que habla de decisiones, de unión y del bien común”. Andrés Gómez, Director General Escuela Superior de Música.

El espectáculo está dirigido a todo público. Su propuesta visual y narrativa permite que distintas generaciones conecten con la experiencia, desde amantes de la música clásica hasta seguidores de bandas sonoras y del rock sinfónico. La historia central aborda la eterna lucha entre el bien y el mal, resaltando la importancia de las decisiones, la unión y la construcción de un bien común en la sociedad.