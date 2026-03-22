Revista Perfil

Universo sinfónico internacional “Epical” llega al Auditorio Nacional

Un espectáculo que fusiona música sinfónica, fantasía y cine.

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Por Shirley Ugalde
Concierto Epical
El evento se realizará en el Auditorio Nacional y Costa Rica es la primera parada de esta gira por Latinoamérica.







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Epicalmúsicaorquesta sinfónica
Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.

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