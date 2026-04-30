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Costa Rica fue mencionada en ‘La casa de los famosos’ por estas curiosas razones

El país fue comparado con Colombia, país de donde son los participantes, y destacaron una importante diferencia

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Por Fiorella Montoya
La casa de los famosos 2024 está llena de estrellas y drama
'La casa de los famosos' 3 versión Colombia dejó buenos comentarios sobre Costa Rica. (Telemundo)







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‘La casa de los famosos’ColombiaValentino
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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