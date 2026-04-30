Costa Rica fue mencionada en ‘La casa de los famosos’ por estas curiosas razones

Una vez más, el nombre de Costa Rica figuró en el reality show La casa de los famosos; versión Colombia, donde el país recibió una serie de comentarios por parte de uno de los participantes.

Todo surgió cuando uno de los concursantes afirmó que “Costa Rica es el país donde más parecido hablan a Colombia”, haciendo énfasis en que los ticos pronuncian la “r” de forma diferente, mientras algunos de ellos trataban de imitar el nombre del país con el acento nacional.

El video fue publicado en Tiktok y cuenta con comentarios positivos de los ticos ya que, posteriormente, Valentino, reconocido creador de contenido colombiano, dio a conocer las principales características del país que ama.

“Allá la comida es rica, la fruta sabe a fruta. La comida es deliciosa, la gente es muy todo bien. Viva Costa Rica, pura vida”, expresó el colombiano.

Incluso, dio a conocer que disfrutó su visita en el territorio nacional tras asistir a un festival de música.

En otras ocasiones, Costa Rica ha sido nombrada en el programa, ya sea para mencionar cómo es económicamente o para alabar la biodiversidad y riqueza natural del país.