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‘Costa Rica es mi segunda patria’: Adal Ramones regresa, revela lo que más ama del país y habla de la extinta La Bodeguita del Medio

El comediante mexicano regresa a Costa Rica con su show ‘Viajando sin maleta’ y, en entrevista con ‘La Nación’, comparte los detalles que lo mantienen arraigado al país

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Por Fátima Jiménez
Adal Ramones
Adal Ramones se reencontrará con el público costarricense tras una década sin shows abiertos en el país, en una noche que promete risas y complicidad. (Tomada de redes sociales)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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