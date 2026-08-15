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Convención de Disney presenta adelantos de sus secuelas y nuevos X-Men: conozca más aquí

Marvel presentó en la D23 a los nuevos rostros de los X-Men, mientras Disney adelantó novedades de ‘Avengers’ y ‘Star Wars’

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Por AFP
D23 2026 - Disney Entertainment Showcase
Kevin Feige, presidente de Marvel Studios, apareció durante la convención. (JESSE GRANT/Getty Images via AFP)







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