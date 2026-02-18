Conozca las mejores pizzerías de Centroamérica, según prestigioso ranking

La Clásica, L’Aperó y Seba’s figuran en el listado 2025 de 50 Top Pizza Latin America.

En la edición 2025 del ranking 50 Top Pizza Latin America, tres pizzerías de Centroamérica lograron posicionarse entre las mejores de la región.

El listado evalúa establecimientos en distintos países y regiones del mundo bajo criterios de excelencia gastronómica y experiencia integral. En esta ocasión, las seleccionadas fueron locales de El Salvador, Guatemala y Costa Rica.

La Clásica (San Salvador, El Salvador)

Ubicada en San Salvador, La Clásica alcanzó el puesto 9 en el ranking latinoamericano 2025.

Además, figura en la posición 63 del ranking mundial 50 Top Pizza World 2025 y recibió los reconocimientos Performance of the Year 2025 y Robo Award.

El proyecto fue fundado por Juan Cárcamo, quien profundizó en el estudio de las masas tras formarse en diversas pizzerías del mundo. El menú incluye estilos variados: pizza napolitana tradicional, romana alta y suave, versiones horneadas en teglia, pizza redonda delgada estilo Chicago y calzoni rellenos.

La propuesta se complementa con platos de pasta, panini clásicos italianos y una carta de bebidas amplia. El servicio y el ambiente también forman parte de la experiencia evaluada.

L’Aperó (Ciudad de Guatemala, Guatemala)

En el puesto 38 se ubica L’Aperó, en Ciudad de Guatemala.

Su propuesta combina tradición napolitana y creatividad local. La margherita es una de las pizzas más destacadas, con masa suave, fragante y bien fermentada. El menú incorpora ingredientes guatemaltecos, en especial vegetales y condimentos típicos.

El proyecto plantea la pizza como un atractivo gastronómico para posicionar a la ciudad como destino culinario. Además, integra un enfoque de sostenibilidad social y transparencia empresarial.

Seba’s (Uvita, Costa Rica)

En el puesto 46 aparece Seba’s, en Uvita, Costa Rica.

El restaurante se ubica en un entorno selvático y promueve una propuesta sostenible. Los ingredientes son locales, incluidos vegetales, flores comestibles y quesos artesanales como mozzarella y burrata elaboradas en el sitio.

La masa reposa durante 24 horas antes de su preparación. Además de pizzas, ofrece pasta fresca y platos de tradición argentina como empanadas y asado. El espacio incluye una mesa social amplia que fomenta la convivencia.

¿Qué es 50 Top Pizza?

50 Top Pizza es una guía en línea que se actualiza cada año y clasifica las mejores pizzerías en distintas regiones del mundo.

La evaluación no se centra únicamente en la pizza. Los inspectores valoran la experiencia integral del establecimiento. Entre los criterios están:

Calidad y digestibilidad de la pizza

Servicio y atención en sala

Ambiente, diseño y limpieza

Gestión de filas y tiempos de espera

Carta de vinos y cervezas

Propuesta de bebidas

Las visitas son anónimas y deben justificarse con recibo. La clasificación final refleja el desempeño general del local y no solo el producto.