Un país de Centroamérica fue incluido entre los mejores lugares para visitar en 2026, según el ‘New York Times’

Costa Rica aparece en lista destacada del 'New York Times' gracias a la Península de Osa, en el Pacífico sur.

Un país de Centroamérica logró un lugar en la lista 52 Places to Go in 2026, elaborada por el The New York Times. Se trata de Costa Rica, representada en el ranking por la Península de Osa, ubicada en el sur del país.

La selección anual del medio estadounidense reúne destinos de todo el mundo y propone viajes marcados por la aventura, la naturaleza y experiencias culturales. En ese contexto, la inclusión de Costa Rica se da por un territorio que combina biodiversidad, menor saturación turística y nuevas opciones de hospedaje y gastronomía.

Un destino natural con menos multitudes

Según describe el New York Times, la Península de Osa se perfila como una alternativa más tranquila frente a otras zonas del país que históricamente han concentrado mayor afluencia de visitantes. El medio destaca que los senderos del Parque Nacional Corcovado presentan menor congestión que los de otros parques nacionales, lo que facilita el contacto con la fauna silvestre.

La publicación subraya la posibilidad de observar especies como perezosos y monos, así como la riqueza de los ecosistemas terrestres que caracterizan a esta región del Pacífico sur costarricense.

Biodiversidad también bajo el mar

El reconocimiento no se limita a la selva. El artículo resalta que la biodiversidad de la Osa se extiende al entorno marino. Las aguas que rodean la Isla del Caño son señaladas como un punto clave para el buceo y el esnórquel, gracias a la presencia de arrecifes coralinos, tortugas marinas, delfines, tiburones y rayas.

Esta combinación de selva y océano convierte a la península en uno de los territorios con mayor diversidad biológica del país, un factor que el medio internacional coloca en el centro de su recomendación.

Gastronomía, bienestar y acceso

El texto también menciona el crecimiento de la oferta turística en comunidades cercanas como Uvita, donde se han sumado propuestas gastronómicas con enfoque de kilómetro cero y nuevos proyectos hoteleros orientados a experiencias de bienestar y retiros.

Además, el New York Times señala que la apertura de nuevas rutas aéreas hacia el principal aeropuerto del país ha mejorado la conectividad internacional, lo que facilita el acceso a Costa Rica y, posteriormente, a la zona sur.

Otros destinos de Latinoamérica destacados en la lista del ‘New York Times’ para 2026

Aunque la Península de Osa fue el único sitio destacado de Centroamérica, el The New York Times incluyó otros destinos de Latinoamérica en su lista 52 Places to Go in 2026: