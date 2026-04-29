Conductora de bus escolar se desmaya y estudiantes evitan una tragedia: impactante video lo captó todo

Estudiantes de secundaria en Mississippi toman el volante y frenan un autobús fuera de control después de que la conductora se desmaya en plena autopista.

Un acto de rápida reacción y trabajo en equipo evitó lo que pudo ser un accidente en el condado de Hancock, Mississippi, cuando un grupo de estudiantes tomó el control de un autobús escolar después de que su conductora perdiera el conocimiento de forma repentina.

El incidente ocurrió el 22 de abril pasado, poco después de que el vehículo saliera de la escuela secundaria Hancock, con cerca de 40 alumnos a bordo. La conductora, identificada como Leah Taylor, de 46 años, sufrió un fuerte ataque de asma que le impidió utilizar su medicamento a tiempo, lo que provocó que se desmayara mientras manejaba por una autopista de cuatro carriles.

Ante la emergencia, varios estudiantes reaccionaron de inmediato. Según medios locales, Jackson Casnave, de 12 años, quien se encontraba cerca del asiento del conductor, notó que el autobús comenzaba a desviarse y, sin dudarlo, tomó el volante para intentar estabilizarlo mientras pedía ayuda a sus compañeros.

Al mismo tiempo, Darrius Clark, también de 12 años, logró accionar el freno. Gracias a la coordinación entre ambos, el autobús fue guiado hasta la franja central de la autopista, donde finalmente pudieron detenerlo de manera segura.

Mientras esto ocurría en la parte delantera, otros estudiantes se organizaron para atender la situación dentro del vehículo. Kayleigh Clark, de 13 años, logró comunicarse con el 9-1-1 pese al nerviosismo generalizado y brindó información clave a los servicios de emergencia.

Por su parte, Destiny Cornelius, de 15 años, utilizó el nebulizador de la conductora para ayudarla a recuperar la respiración, mientras que McKenzy Finch, de 13 años, la asistía sosteniéndole la cabeza y atendía las llamadas del equipo de transporte escolar para informar lo ocurrido.

Tras el incidente, Leah Taylor se recuperó completamente y expresó su profundo agradecimiento hacia los estudiantes, subrayando que su rápida intervención fue determinante para evitar consecuencias mayores.

El gesto de los jóvenes no pasó desapercibido. La comunidad educativa organizó un reconocimiento especial en el que se destacó su valentía, su liderazgo y su capacidad para actuar bajo presión.

La directora del centro, Melissa Saucier, resaltó que los estudiantes demostraron una admirable iniciativa al enfrentar la situación sin instrucciones externas. Como parte del homenaje, los alumnos fueron premiados con una salida especial para almorzar en el lugar de su elección.