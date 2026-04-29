Planeta insólito

Conductora de bus escolar se desmaya y estudiantes evitan una tragedia: impactante video lo captó todo

Cinco alumnos evitaron una tragedia al detener un bus escolar con 40 compañeros a bordo

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Por Fátima Jiménez
Niños evitan accidente en Estados Unidos
Estudiantes de secundaria en Mississippi toman el volante y frenan un autobús fuera de control después de que la conductora se desmaya en plena autopista. (Captura de video/Captura de video)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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